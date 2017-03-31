Фото: newsregions.ru

Сотрудники Госавтоинспекции по Алтайскому краю рекомендуют водителям быть особенно внимательными и бдительными за рулем во время шторма, который будет действовать в регионе 31 марта и в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег, гололед и усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В эти дни не исключено падение деревьев, увеличение ДТП из-за гололеда на дорогах.

"В связи с этим водителям необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и увеличения скорости", – говорится в сообщении ведомства.

Также водители должны быть внимательными при проезде перекрестков и мостов, остановок пассажирского транспорта и внутри дворов. Именно в этих местах возможно образование наледи или скопление талой воды, ледяного наката.