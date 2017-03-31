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Новости

Путин рассказал, что он думает об антикоррупционных митингах

, ИА "Амител"
Президент считает неправильным, что некие политические силы пытаются использовать такой инструмент в своих политических целях

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин высказался об антикоррупционных митингах, которые прошли во многих городах России 26 марта, отметив, что он против использования политическими силами подобного инструмента.

"Я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", – отметил глава государства, выступая на Арктическом форуме.

При этом Путин подчеркнул, что он считает правильным то, что антикоррупционная повестка интересует россиян.

"Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности", – цитирует слова президента "Интерфакс".

Также глава государства добавил, что в последние годы проблема коррупции в стране стала меньше, и граждане, по его словам, это ощущают.

Что касается призывов со стороны Запада об освобождении задержанных на несанкционированных митингах, то по этому поводу президент отметил, что подобные обращения являются политизированными и имеют своей целью "оказание давления на внутриполитическую жизнь страны".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.03.2017 09:06
СОК

"Я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране..." --------------------------

Вова, а твои путинги за Крымнаш?! Лжец и лицемер!

0  0
31.03.2017 09:12
Diver

Вова, а твои --- Политика двойных стандартов. В стране не может быть иного мнения, кроме путинского.

0  0
31.03.2017 09:14
- гость -

На фоне падения экономики и массового обнищания населения российские миллиардеры увеличили свои капиталы на 37%. Как сообщает Forbes, 96 россиян, входящих в список долларовых миллиадеров, за 2016 год разбогатели на 104 млрд долларов, а их совокупное состояние достигло 386 млрд долларов и впервые превысило золотовалютные резервы ЦБ (377,7 млрд долларов на 1 января). В рублях по текущему курсу богатство фигурантов списка Forbes увеличилось на 5,7 триллиона рублей.

При этом остальное население обеднело практически на ту же сумму: в общей сложности годовые доходы россиян составляют, по данным РАНХиГС, около 50 триллионов рублей. За два года они упали на 12,7%, или 6,35 триллиона рублей. Российская экономика за тот же период сократилась на 3%, или 2,5 триллиона рублей, а дыра в федеральном бюджете достигла 4,9 триллиона рублей. http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/prosto-deneg-net-rossiyskie-milliardery-razbogateli-na-$104-mlrd-za-god-1001882166

0  0
31.03.2017 09:23
Filin

На фоне падения экономики и массового обнищания населения...

А теперь посмотрим на "нищих" бастующих - кроссовки за 500 ненаших денег, айфончики у всех не за 3 коп. Одеты не в телогрейки и искусственные ушанки. Что-то никто не идет бастовать за отмену местных цен в магазине. Всем московских олигархов подавай. При этом бастуют студенты, которые не платят в казну ничего. Нормальные люди в это время на работе были

0  0
31.03.2017 09:27
- гость -

Вы сильно в кроссовках разбираетесь? По долгу службы?

0  0
31.03.2017 09:35
Он мне Недимон.

М-дяя... Дошла страна до ручки, коли наличие у человека ботинок и телефона считается целым состоянием.

З.Ы. Вот когда в лапти фсе обуемся, вот только тогда можно будет протест высказывать.

0  0
31.03.2017 09:36
- гость -

политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране

17 лет уже улучшаешь, имея реальные рычаги власти, вова, ты совсем больной

0  0
31.03.2017 09:41
Пузырек

31.03.2017 09:23 Filin _________Т.е. по Вашему мнению надо пытаться изменить ситуацию позавтракав вареной лебедой? Но так и идет все к этому. Может надо начинать сегодня, а еще лучше много лет назад?

0  0
31.03.2017 09:42
Александр

Перегибает вова по моему, понятно что не уважает народ и уверен в силах разогнать любой митинг, но вечно так быть не может

0  0
31.03.2017 09:43
- гость -

Сосок и дривстер, может вам проспаться "после вчера" ?

0  0
31.03.2017 09:45
- гость -

А теперь посмотрим на "нищих" бастующих - кроссовки за 500 ненаших денег, айфончики у всех не за 3 коп

Ну да, а про Недимона с миллиардам - враки

0  0
31.03.2017 09:45
- гость -

31.03.2017 09:35 Он мне Недимон.

а ничего что кроссовки и телефон этой говорящей головы госдепа в зеленой маске стоят больше чем зарплата многих людей в регионах?

0  0
31.03.2017 09:47
- гость -

31.03.2017 09:36

расскажи что ты построил и создал за последние 17 лет, мы сравним с тем кого критикуешь

0  0
31.03.2017 09:48
Пузырек

31.03.2017 09:45 - гость -_____________А может это от того, что у них голова работает?

0  0
31.03.2017 09:48
гость

а сегодня по радио сказали, что коррупция выросла на 30%

0  0
31.03.2017 09:50
- гость -

31.03.2017 09:42 Александр Перегибает вова по моему, понятно что не уважает народ и уверен в силах разогнать любой митинг, но вечно так быть не может

ты народом 10 стриженых мордоворотов овального называешь?

0  0
31.03.2017 09:51
- гость -

31.03.2017 09:48 Пузырек работает голова как бабки настричь да родину продать, вот в чем беда

0  0
31.03.2017 09:52
- гость -

Пузырек 31 марта 2017 г. 09:41 31.03.2017 09:23 Filin _________Т.е. по Вашему мнению надо пытаться изменить ситуацию позавтракав вареной лебедой? Но так и идет все к этому. Может надо начинать сегодня, а еще лучше много лет назад?

Сам себе противоречишь...., если ты не питаешься не лебедой то зачем менять ситуация, т.е. действие ради действия? Я тут в Ленту на днях заехал, народ телеги полные прет, че то я не увидел истощенных и изможденных лиц.

0  0
31.03.2017 09:56
- гость -

Александр 31 марта 2017 г. 09:42 Перегибает вова по моему, понятно что не уважает народ и уверен в силах разогнать любой митинг, но вечно так быть не может

Бла..бла бла.., во всем мире разгоняют несанкционированные митинги...причем очень жестко. Ну видел я шакалов из русского марша рядом с овальным, это народ? Ну видел я малолеток-школьников на митинге...ты хочешь сказать у них есть гражданская позиция?

0  0
31.03.2017 09:57
Александр

31.03.2017 09:50- гость - То есть если кто-то против коррупции это не люди???

0  0
31.03.2017 09:57
Пузырек

31.03.2017 09:52 - гость -______________А должно быть показателем богатства не наличие телефона, и пожрать, а возможность всех съездить на море отдохнуть и возможность менять машину каждые 3-5 лет. ВСЕХ, и врача и токаря. И это возможно в принципе, но не в рамках созданных условий. И не будет больше митингов. А вот про это думать не у всех получается, а кто задумывается - тот пробует внести какой-то вклад.

0  0
31.03.2017 09:58
- гость -

СОК 31 марта 2017 г. 09:06 Путин обращает внимание людей, что Навальный проводит эти митинги не из-за борьбы с коррупцией, а именно в предвыборных целях. вы сами не видели, что он сейчас свои предвыборные штабы открывает, и раскручивает тему коррупции в целях срубить хайп на этой волне.

0  0
31.03.2017 09:59
- гость -

Diver 31 марта 2017 г. 09:12 если бы это было так, то ты бы тут не писал.

0  0
31.03.2017 09:59
Он мне Недимон

зачем менять ситуация ------- А за тем, что надоело своими налогами оплачивать кортежи из ролс ройсов с армейскими вертолетами на свадьбах племянников, дворцы , яхты, виноградники слуг народа, теплицы ткачева и пр. Еще и мало им -так и норовят еще больше состричь. Скоро до скальпа дело дойдет.

0  0
31.03.2017 10:01
Алекс

Кто-то иного ждал! Хлопец никогда и не скрывал чьи интересы защищает, попирая при этом Конституцию, где отражено, что Россия социальное государство. Это означает, что в стране не может быть таких разрывов в благосостоянии граждан, а все блага и тяготы должны распределяться справедливо. Он обязан как гарант это положение исполнять, но бездействует. И как всегда замылил основной вопрос по этим событиям - его пересменщик кто в данной ситуации...

0  0
31.03.2017 10:01
- гость -

Было ясно, практически, что он обозначит жёсткий курс к подобным мероприятиям, заткнув параллельно всех тех в рядах самой власти, кто задумывался о некоем подобие диалога с протестующими (Матвиенко, Миронов, КПРФ и т.д.)

Было ясно, что будет использоваться предсказуемый аргумент - Украина. Мол, не хотите войны, крови, смертей, разрушенных городов, не бунтуйте против власти, против коррупции.

Обычная тактика торговли страхом, торговли запугиванием.

0  0
31.03.2017 10:01
Александр

31.03.2017 09:56- гость -Ну да народ только на крымнаш митинги ходит

0  0
31.03.2017 10:04
- гость -

Телеги выкатывает не более 5%. 25 тыс человек города. Все остальные отовариваются, если так можно сказать, в магазинах у дома и выживают на 10 тыс рубл

0  0
31.03.2017 10:05
- гость -

Пузырек 31 марта 2017 г. 09:57 возможность ВСЕХ съездить на море отдохнуть и поменять машину каждые 3-5 лет - это УТОПИЯ. где такое в мире реализовано? и в богатой Скандинавии или в арабских монархиях есть категории населения и близко не приближающиеся к этой цели. в США масса людей, которые живут в щитовых домах на продуктовые талоны. а вы хотите, чтобы всеобщее благоденствие наступило в России? а тут когда то хотя бы что-то близкое было? в СССР люди ходили в сатиновых трусах и тёрли опы газетами, а тут некто Пизирёк собрался всех на Мальдивы отправить) пейсатель, а может всем зарплату по миллиону дать? ну просто так, взять и дать?

0  0
31.03.2017 10:05
Остин Пауэрс

31.03.2017 09:58 - гость - СОК 31 марта 2017 г. 09:06 Путин обращает внимание людей, что Навальный проводит эти митинги не из-за борьбы с коррупцией, а именно в предвыборных целях.

А сгонять бюджетников под страхом увольнения на мероприятия, митинги поддержки это для корыстных целей и самораскрутки ,а также использовать СМИ для пропаганды без альтернативы? Или это ведёт к улучшению ситуации в стране? Или коррупции в стране нет?

Скорее всего он действительно изолирован от всей полноты информации, находится в состоянии не восприятия окружающей действительности

0  0
31.03.2017 10:06
- гость -

Путин прокомментировал массовые митинги против коррупции, а коррупцию, по традиции не прокомментировал.

0  0
31.03.2017 10:07
- гость -

Остин Пауэрс 31 марта 2017 г. 10:05 факты "сгонки" бюджетников есть? или про это опять Медуза написала или Эхо Москвы прокукарекало?

0  0
31.03.2017 10:07
- гость -

Чтобы законодательство привести в соответствие с реалиями, необходимо во всех статьях УК слово “коррупция” заменить на “борьба с коррупцией”.

0  0
31.03.2017 10:08
- гость -

- гость - 31 марта 2017 г. 10:01 А что здесь неправда? Про Украину - неправда?

Где эти "народные" возмущения принесли пользу народу? Примеры просто приведите.

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31.03.2017 10:08
Коренной житель АК

Коррупционизм это государственный строй россии. Идёшь против коррупции значит идёшь против государства.

0  0
31.03.2017 10:08
- гость -

Я тут в Ленту на днях заехал, народ телеги полные прет, че то я не увидел истощенных и изможденных лиц.

Что, ждать голодомора будем, потом вякнем? Запереживали за эти митинги. А что не визжали, когда людей заставляли переться какой-то типа праздник митинговать про присоединение Крыма. Особенно в нищем туркластере это великий и полезный праздник.

А власть боится митингов, чувствуется! Воровская власть боится ТОЛЬКО выступления масс. А когда росстат сообщает о количестве нищих в стране, пусть даже честные цифры, то властям по фигу. А массовых возмущений боятся!!! И спасибо Навальному, что расшевелил народ.

0  0
31.03.2017 10:10
- гость -

Путин сравнил антикоррупционные митинги с Майданом

С Сеулом не сравнил, где после протестов президента в отставку отправили

0  0
31.03.2017 10:12
- гость -

- гость - 31 марта 2017 г. 10:08 Повторяю вопрос: есть факты принуждения бюджетников в Барнауле? Обнародуйте их.

0  0
31.03.2017 10:12
- гость -

- гость - 31 марта 2017 г. 10:10 Вы досконально знаете ситуацию в Сеуле или прочитали три строчки в интернете про это?

0  0
31.03.2017 10:13
- гость -

Россия - страна, где избивающих тех, кому не нравится коррупция, называют гвардейцами?

0  0
31.03.2017 10:14
- гость -

"Бывает, что криминал на службе власти. Бывает, что власть на службе криминала. Но хуже всего, когда власть — это и есть криминал." (с)

0  0
31.03.2017 10:14
- гость -

Навальный рвётся к власти. Ага, а Путин не рвётся. Ему и так, по его же приказу, 146% нарисуют. Это не коррупция?

0  0
31.03.2017 10:14
- гость -

31.03.2017 10:07 - гость -

Нет никаких фактов. Пыжится значимость показать. А митинги кучки "борцов с коррупцией", действительно, НЕ НУЖНЫ!

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