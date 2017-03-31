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Президент России Владимир Путин высказался об антикоррупционных митингах, которые прошли во многих городах России 26 марта, отметив, что он против использования политическими силами подобного инструмента.

"Я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", – отметил глава государства, выступая на Арктическом форуме.

При этом Путин подчеркнул, что он считает правильным то, что антикоррупционная повестка интересует россиян.

"Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности", – цитирует слова президента "Интерфакс".

Также глава государства добавил, что в последние годы проблема коррупции в стране стала меньше, и граждане, по его словам, это ощущают.

Что касается призывов со стороны Запада об освобождении задержанных на несанкционированных митингах, то по этому поводу президент отметил, что подобные обращения являются политизированными и имеют своей целью "оказание давления на внутриполитическую жизнь страны".