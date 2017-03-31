Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин высказался об антикоррупционных митингах, которые прошли во многих городах России 26 марта, отметив, что он против использования политическими силами подобного инструмента.
"Я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", – отметил глава государства, выступая на Арктическом форуме.
При этом Путин подчеркнул, что он считает правильным то, что антикоррупционная повестка интересует россиян.
"Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности", – цитирует слова президента "Интерфакс".
Также глава государства добавил, что в последние годы проблема коррупции в стране стала меньше, и граждане, по его словам, это ощущают.
Что касается призывов со стороны Запада об освобождении задержанных на несанкционированных митингах, то по этому поводу президент отметил, что подобные обращения являются политизированными и имеют своей целью "оказание давления на внутриполитическую жизнь страны".
Комментарии
"Я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране..." --------------------------
Вова, а твои путинги за Крымнаш?! Лжец и лицемер!
Вова, а твои --- Политика двойных стандартов. В стране не может быть иного мнения, кроме путинского.
На фоне падения экономики и массового обнищания населения российские миллиардеры увеличили свои капиталы на 37%. Как сообщает Forbes, 96 россиян, входящих в список долларовых миллиадеров, за 2016 год разбогатели на 104 млрд долларов, а их совокупное состояние достигло 386 млрд долларов и впервые превысило золотовалютные резервы ЦБ (377,7 млрд долларов на 1 января). В рублях по текущему курсу богатство фигурантов списка Forbes увеличилось на 5,7 триллиона рублей.
При этом остальное население обеднело практически на ту же сумму: в общей сложности годовые доходы россиян составляют, по данным РАНХиГС, около 50 триллионов рублей. За два года они упали на 12,7%, или 6,35 триллиона рублей. Российская экономика за тот же период сократилась на 3%, или 2,5 триллиона рублей, а дыра в федеральном бюджете достигла 4,9 триллиона рублей. http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/prosto-deneg-net-rossiyskie-milliardery-razbogateli-na-$104-mlrd-za-god-1001882166
На фоне падения экономики и массового обнищания населения...
А теперь посмотрим на "нищих" бастующих - кроссовки за 500 ненаших денег, айфончики у всех не за 3 коп. Одеты не в телогрейки и искусственные ушанки. Что-то никто не идет бастовать за отмену местных цен в магазине. Всем московских олигархов подавай. При этом бастуют студенты, которые не платят в казну ничего. Нормальные люди в это время на работе были
Вы сильно в кроссовках разбираетесь? По долгу службы?
М-дяя... Дошла страна до ручки, коли наличие у человека ботинок и телефона считается целым состоянием.
З.Ы. Вот когда в лапти фсе обуемся, вот только тогда можно будет протест высказывать.
политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране
17 лет уже улучшаешь, имея реальные рычаги власти, вова, ты совсем больной
31.03.2017 09:23 Filin _________Т.е. по Вашему мнению надо пытаться изменить ситуацию позавтракав вареной лебедой? Но так и идет все к этому. Может надо начинать сегодня, а еще лучше много лет назад?
Перегибает вова по моему, понятно что не уважает народ и уверен в силах разогнать любой митинг, но вечно так быть не может
Сосок и дри
встер, может вам проспаться "после вчера" ?
А теперь посмотрим на "нищих" бастующих - кроссовки за 500 ненаших денег, айфончики у всех не за 3 коп
Ну да, а про Недимона с миллиардам - враки
31.03.2017 09:35 Он мне Недимон.
а ничего что кроссовки и телефон этой говорящей головы госдепа в зеленой маске стоят больше чем зарплата многих людей в регионах?
31.03.2017 09:36
расскажи что ты построил и создал за последние 17 лет, мы сравним с тем кого критикуешь
31.03.2017 09:45 - гость -_____________А может это от того, что у них голова работает?
а сегодня по радио сказали, что коррупция выросла на 30%
31.03.2017 09:42 Александр Перегибает вова по моему, понятно что не уважает народ и уверен в силах разогнать любой митинг, но вечно так быть не может
ты народом 10 стриженых мордоворотов овального называешь?
31.03.2017 09:48 Пузырек работает голова как бабки настричь да родину продать, вот в чем беда
Пузырек 31 марта 2017 г. 09:41 31.03.2017 09:23 Filin _________Т.е. по Вашему мнению надо пытаться изменить ситуацию позавтракав вареной лебедой? Но так и идет все к этому. Может надо начинать сегодня, а еще лучше много лет назад?
Сам себе противоречишь...., если ты не питаешься не лебедой то зачем менять ситуация, т.е. действие ради действия? Я тут в Ленту на днях заехал, народ телеги полные прет, че то я не увидел истощенных и изможденных лиц.
Александр 31 марта 2017 г. 09:42 Перегибает вова по моему, понятно что не уважает народ и уверен в силах разогнать любой митинг, но вечно так быть не может
Бла..бла бла.., во всем мире разгоняют несанкционированные митинги...причем очень жестко. Ну видел я шакалов из русского марша рядом с овальным, это народ? Ну видел я малолеток-школьников на митинге...ты хочешь сказать у них есть гражданская позиция?
31.03.2017 09:50- гость - То есть если кто-то против коррупции это не люди???
31.03.2017 09:52 - гость -______________А должно быть показателем богатства не наличие телефона, и пожрать, а возможность всех съездить на море отдохнуть и возможность менять машину каждые 3-5 лет. ВСЕХ, и врача и токаря. И это возможно в принципе, но не в рамках созданных условий. И не будет больше митингов. А вот про это думать не у всех получается, а кто задумывается - тот пробует внести какой-то вклад.
СОК 31 марта 2017 г. 09:06 Путин обращает внимание людей, что Навальный проводит эти митинги не из-за борьбы с коррупцией, а именно в предвыборных целях. вы сами не видели, что он сейчас свои предвыборные штабы открывает, и раскручивает тему коррупции в целях срубить хайп на этой волне.
Diver 31 марта 2017 г. 09:12 если бы это было так, то ты бы тут не писал.
зачем менять ситуация ------- А за тем, что надоело своими налогами оплачивать кортежи из ролс ройсов с армейскими вертолетами на свадьбах племянников, дворцы , яхты, виноградники слуг народа, теплицы ткачева и пр. Еще и мало им -так и норовят еще больше состричь. Скоро до скальпа дело дойдет.
Кто-то иного ждал! Хлопец никогда и не скрывал чьи интересы защищает, попирая при этом Конституцию, где отражено, что Россия социальное государство. Это означает, что в стране не может быть таких разрывов в благосостоянии граждан, а все блага и тяготы должны распределяться справедливо. Он обязан как гарант это положение исполнять, но бездействует. И как всегда замылил основной вопрос по этим событиям - его пересменщик кто в данной ситуации...
Было ясно, практически, что он обозначит жёсткий курс к подобным мероприятиям, заткнув параллельно всех тех в рядах самой власти, кто задумывался о некоем подобие диалога с протестующими (Матвиенко, Миронов, КПРФ и т.д.)
Было ясно, что будет использоваться предсказуемый аргумент - Украина. Мол, не хотите войны, крови, смертей, разрушенных городов, не бунтуйте против власти, против коррупции.
Обычная тактика торговли страхом, торговли запугиванием.
31.03.2017 09:56- гость -Ну да народ только на крымнаш митинги ходит
Телеги выкатывает не более 5%. 25 тыс человек города. Все остальные отовариваются, если так можно сказать, в магазинах у дома и выживают на 10 тыс рубл
Пузырек 31 марта 2017 г. 09:57 возможность ВСЕХ съездить на море отдохнуть и поменять машину каждые 3-5 лет - это УТОПИЯ. где такое в мире реализовано? и в богатой Скандинавии или в арабских монархиях есть категории населения и близко не приближающиеся к этой цели. в США масса людей, которые живут в щитовых домах на продуктовые талоны. а вы хотите, чтобы всеобщее благоденствие наступило в России? а тут когда то хотя бы что-то близкое было? в СССР люди ходили в сатиновых трусах и тёрли опы газетами, а тут некто Пизирёк собрался всех на Мальдивы отправить) пейсатель, а может всем зарплату по миллиону дать? ну просто так, взять и дать?
31.03.2017 09:58 - гость - СОК 31 марта 2017 г. 09:06 Путин обращает внимание людей, что Навальный проводит эти митинги не из-за борьбы с коррупцией, а именно в предвыборных целях.
А сгонять бюджетников под страхом увольнения на мероприятия, митинги поддержки это для корыстных целей и самораскрутки ,а также использовать СМИ для пропаганды без альтернативы? Или это ведёт к улучшению ситуации в стране? Или коррупции в стране нет?
Скорее всего он действительно изолирован от всей полноты информации, находится в состоянии не восприятия окружающей действительности
Путин прокомментировал массовые митинги против коррупции, а коррупцию, по традиции не прокомментировал.
Остин Пауэрс 31 марта 2017 г. 10:05 факты "сгонки" бюджетников есть? или про это опять Медуза написала или Эхо Москвы прокукарекало?
Чтобы законодательство привести в соответствие с реалиями, необходимо во всех статьях УК слово “коррупция” заменить на “борьба с коррупцией”.
- гость - 31 марта 2017 г. 10:01 А что здесь неправда? Про Украину - неправда?
Где эти "народные" возмущения принесли пользу народу? Примеры просто приведите.
Коррупционизм это государственный строй россии. Идёшь против коррупции значит идёшь против государства.
Я тут в Ленту на днях заехал, народ телеги полные прет, че то я не увидел истощенных и изможденных лиц.
Что, ждать голодомора будем, потом вякнем? Запереживали за эти митинги. А что не визжали, когда людей заставляли переться какой-то типа праздник митинговать про присоединение Крыма. Особенно в нищем туркластере это великий и полезный праздник.
А власть боится митингов, чувствуется! Воровская власть боится ТОЛЬКО выступления масс. А когда росстат сообщает о количестве нищих в стране, пусть даже честные цифры, то властям по фигу. А массовых возмущений боятся!!! И спасибо Навальному, что расшевелил народ.
Путин сравнил антикоррупционные митинги с Майданом
С Сеулом не сравнил, где после протестов президента в отставку отправили
- гость - 31 марта 2017 г. 10:08 Повторяю вопрос: есть факты принуждения бюджетников в Барнауле? Обнародуйте их.
- гость - 31 марта 2017 г. 10:10 Вы досконально знаете ситуацию в Сеуле или прочитали три строчки в интернете про это?
Россия - страна, где избивающих тех, кому не нравится коррупция, называют гвардейцами?
"Бывает, что криминал на службе власти. Бывает, что власть на службе криминала. Но хуже всего, когда власть — это и есть криминал." (с)
Навальный рвётся к власти. Ага, а Путин не рвётся. Ему и так, по его же приказу, 146% нарисуют. Это не коррупция?
31.03.2017 10:07 - гость -
Нет никаких фактов. Пыжится значимость показать. А митинги кучки "борцов с коррупцией", действительно, НЕ НУЖНЫ!