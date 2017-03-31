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Семья депутата Государственной думы Виталия Милонова усыновила младенца, которому едва исполнился месяц, пишет "Лайф".

В семье Милонова теперь воспитывается четверо детей – двое родных и двое приемных. Как рассказал сам Виталий Милонов, чем больше в семье детей, тем лучше. Также он признался, что имя сыну выбирали очень долго.

"Долго выбирали имя, но нам помог владыка Маркел: благословил назвать Ильей", — сказал новоиспеченный отец.