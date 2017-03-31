Жители микрорайона Затон и поселка Ильича, проживающие в неузаконенных домах и без прописки, компенсации за паводок не получат. Об этом шла речь 30 марта во время рабочей поездки губернатора Александра Карлина в Затон по вопросу готовности к паводкоопасному сезону.

По информации начальника управления по делам ГОЧС Барнаула Вячеслава Романова, фактически в поселке Ильича проживают 1399 человек, но половина домов тут не узаконены. Поэтому после паводка 2014 года получение материальной помощи осуществлялось только в судебном порядке.

Население Затона – 2301 человек, однако три года назад многим его жителям пришлось также обращаться в суд для установления факта проживания в микрорайоне, чтобы добиться выплаты компенсации.

"У населения есть убеждение, что все будет продублировано, как в 2014 году, но так не получится! Без регистрации, с одной стороны, никто не получит компенсационные выплаты. С другой стороны, мы готовимся к первой высокой волне паводка. Она не будет одномоментно появляться на территории нескольких субъектов РФ, следовательно, федерального масштаба по первой волне не будет, даже если будет высокий или сверхвысокий паводок", – пояснил губернатор.

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Глава региона добавил, что если ЧС будет иметь масштаб регионального значения, то рассчитывать на помощь резервного фонда РФ будет сложно. Об этом свидетельствует и опыт прошлых лет других регионов, заключил Александр Карлин.

Напомним, начало весеннего ледохода на Оби вблизи Барнаула ожидается 9 апреля, таков долгосрочный прогноз Западно-Сибирского УГМС. Средняя многолетняя дата начала ледохода в краевой столице — 16 апреля.