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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил режиссеру Александру Сокурову о том, что Владимир Путин еще в прошлом году дал ответ на вопрос по поводу судьбы осужденного за террористическую деятельность режиссера Олега Сенцова. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, что ранее на вручении премии "Ника" Сокуров напомнил, что по-прежнему ждет президентского решения по осужденному режиссеру.

Представитель Кремля напомнил, что все с уважением относятся к "мастеру". " Я хотел бы напомнить, что сам ответ в отношении Сенцова Путин дал в Санкт-Петербурге на заседании президентского совета. Собственно, квинтэссенция ответа содержалась в соответствующих заявлениях президента", – сказал Песков.

В декабре прошлого года глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что режиссер получил срок не за творчество, а за то, что" фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности".

"Что нам делать, если кинорежиссер готовился к совершению терактов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадровых сотрудников разведки, которые готовили теракты?" — сказал тогда Путин.

Гражданин Олег Сенцов получил 20 лет тюрьмы за организацию терактов в Крыму.