Фото: vk.com/barneos22

Часть дерева упала на припаркованный автомобиль "Лада" в Барнауле в ночь на 31 марта.

Об инциденте в паблике Barnaul 22 проинформировал владелец машины. "Ребят, подскажите, упала ветка на авто в ночь с 30.03.2017 на 31.03.2017. Что в таких случаях делают, на ком ответственность?" – задается вопросом автор сообщения.

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Между тем напомним, что в регионе 31 марта действует штормовое предупреждение. Спасатели и сотрудники ГИБДД предупреждают о вероятности ЧП, связанных с падением слабозакрепленных конструкций и деревьев.