Фото: vk.com/barneos22
Часть дерева упала на припаркованный автомобиль "Лада" в Барнауле в ночь на 31 марта.
Об инциденте в паблике Barnaul 22 проинформировал владелец машины. "Ребят, подскажите, упала ветка на авто в ночь с 30.03.2017 на 31.03.2017. Что в таких случаях делают, на ком ответственность?" – задается вопросом автор сообщения.
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Между тем напомним, что в регионе 31 марта действует штормовое предупреждение. Спасатели и сотрудники ГИБДД предупреждают о вероятности ЧП, связанных с падением слабозакрепленных конструкций и деревьев.
Комментарии
За свой счет, ибо в неположенном месте стоит...
Ситуация однозначная и в паблике Barnaul 22 комменты жгут
лох порхатый, так тебе и надо!
Надо ему штраф за неправильную парковку выписать. Стоит вплотную к скамейке, явно не парковочное место. Ленивое жлобье уже все газоны угробили в городе.
Стоит на тротуаре, наказан правомерно.
тополя они такие)
Тополь-М его покарал (тополь маленький)