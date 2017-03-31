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Дерево рухнуло на припаркованную "Ладу" в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
Владелец автомобиля задается вопросом, кто теперь возместит ему ущерб

Фото: vk.com/barneos22

Часть дерева упала на припаркованный автомобиль "Лада" в Барнауле в ночь на 31 марта.

Об инциденте в паблике Barnaul 22 проинформировал владелец машины. "Ребят, подскажите, упала ветка на авто в ночь с 30.03.2017 на 31.03.2017. Что в таких случаях делают, на ком ответственность?" – задается вопросом автор сообщения.

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Между тем напомним, что в регионе 31 марта действует штормовое предупреждение. Спасатели и сотрудники ГИБДД предупреждают о вероятности ЧП, связанных с падением слабозакрепленных конструкций и деревьев.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.03.2017 09:24
- гость -

За свой счет, ибо в неположенном месте стоит...

0  0
31.03.2017 09:25
- гость -

Ситуация однозначная и в паблике Barnaul 22 комменты жгут

0  0
31.03.2017 09:27
- гость -

лох порхатый, так тебе и надо!

0  0
31.03.2017 09:27
- гость -

Надо ему штраф за неправильную парковку выписать. Стоит вплотную к скамейке, явно не парковочное место. Ленивое жлобье уже все газоны угробили в городе.

0  0
31.03.2017 09:35
- гость -

Стоит на тротуаре, наказан правомерно.

0  0
31.03.2017 09:38
гость

тополя они такие)

0  0
31.03.2017 10:05
- гость -

Тополь-М его покарал (тополь маленький)

0  0
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