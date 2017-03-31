Барнаульская горэлектросеть в ближайшее время планирует внести нововведения, которые сделают процесс оплаты электричества для граждан более удобным.

Как сообщил во время онлайн-конференции генеральный директор БГЭС Иван Василиади, уже в ближайшее время на квитанциях появятся QR-коды, с помощью которых оплачивать услугу будет намного быстрее.

Кроме того, БГЭС планирует внедрить новую для рынка систему оплаты при помощи sms-сообщений. Впрочем, когда это будет сделано, пока не сообщается.