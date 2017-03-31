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Платить за свет барнаульцы смогут при помощи sms-сообщений

, ИА "Амител"
Процесс оплаты электричества будет более удобным и быстрым
 

Барнаульская горэлектросеть в ближайшее время планирует внести нововведения, которые сделают процесс оплаты электричества для граждан более удобным.

Как сообщил во время онлайн-конференции генеральный директор БГЭС Иван Василиади, уже в ближайшее время на квитанциях появятся QR-коды, с помощью которых оплачивать услугу будет намного быстрее.

Кроме того, БГЭС планирует внедрить новую для рынка систему оплаты при помощи sms-сообщений. Впрочем, когда это будет сделано, пока не сообщается.


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Комментарии

31.03.2017 10:07
гiсть

звонок в службу поддержки ОПСОСа: - у меня было 300 рублей на телефоне, я им не пользовался, а сейчас сумма в минус - а Вы телефон на зарядку ставили? - да - значит у вас долги за електроэнергию списали

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31.03.2017 10:13
гiсть

подкину идею для дальнейшей автоматизации, Иван Василиади должен оценить это автоматическое отключение абонента от сети по СМС "уважаемый абонент, Вы отключены от сети. чтобы подключиться, отправьте 2534.32 на номер БГЭС"

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