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Предложение о заморозке курса рубля высказал советник президента России Сергей Глазьев, отметив, что такая мера способна обеспечить стабильность национальной валюты.

"Главная задача ЦБ – это стабильный курс. Заморозка – это один из способов, но она должна быть сделана на разумном уровне", - цитирует Глазьева ТАСС.

При этом он не уточнил, какой уровень считает разумным.

Советник главы государства также подчеркнул, что плавающий курс рубля уже обогатил спекулянтов, создав дня них "настоящий Клондайк".

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В то же время многие эксперты уверены, что сохранение свободного курса рубля является более эффективной мерой. В частности, так полагал бывший министр финансов Алексей Кудрин, называя плавающий рубль безусловным благом для экономики страны.

Также оснований для отказа от свободного курса не видит председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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