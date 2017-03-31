Вскрытие малых рек в верховьях Чарыша и Ануя в Алтайском крае фиксируется с 30 марта, сообщил корреспонденту портала Amic.ru начальник Алтайского ЦГМС Александр Люцигер. В реке Бия ниже Телецкого озера фиксируется рост уровня воды, ее выход на лед и изменения в ледовых явлениях.

В селе Солонешное из-за затора в районе гидрологического поста на реке Ануй за сутки уровень воды в реке поднялся на 91 сантиметр. На данный момент река поднялась до отметки 222 сантиметра. Подтопление в этом населенном пункте начинается при превышении отсечки в 300 сантиметров.

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"Резкие скачки уровней при заторных явлениях – это штатная ситуация при вскрытии рек. До критических явлений еще далеко. Сейчас заторные явления будут фиксироваться во многих местах. Если какая-то проблема будет приобретать масштаб критической, тут уже вмешиваются силы МЧС", – пояснил синоптик.

Напомним, согласно долгосрочному прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в Бийске ледоход ожидают ориентировочно 4 апреля, в Барнауле — 9 апреля. Стоит отметить, что погрешность составляет плюс-минус три-четыре дня.