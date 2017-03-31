Фото: atomicexpert-old.com
Газета Washington Times опубликовала материал, в котором сказано, что ядерной отрасли Украины грозит примерно такая же опасность, которая когда-то произошла на Чернобыльской АЭС, пишет РИА Новости.
По мнению автора материала, основная проблема ядерной отрасли Украины – коррупция, которая поразила все отрасли в этой стране. Проблема коррупции приводит к безответственности и халатности в управлении ядерной инфраструктурой, с помощью которой страна вырабатывает 53% энергии.
За ядерной отраслью должна следить государственная компания "Энергоатом". Но в последнее время, как утверждает издание, в компании осуществляется лишь назначение глав вместо организации независимого выборного процесса.
Получилось, что регулирующий орган фактически подчинен регулируемому. Также автор утверждает, что госкомпания не обращается за материально-техническим обслуживанием к проверенным компаниям, а пользуется услугами фирм с сомнительной репутацией и без опыта работы в ядерной отрасли.
Комментарии
Если, так же, как в 86-м, все мужское население России поставят "под ружье" и пошлют заливать всю эту дрянь, Путина проклянут на многие поколения. Надеюсь, он это понимает.
аффтор с Конторы Глубокого Бурения? тогда всё ясно! попробовали бы в Украине провернуть коррупт-фокус типа -онвамнеДимон, маршал Табуреткин с бабой Женей, бухой прокурор за рулём и т.д.! вся Украина выйдет и головы димонам отвернёт -как это было в Одессе на днях с бухим проком и депутаном в крузаке!
- гость - 31 марта 2017 г. 10:26 --- он понимает, так же как и мы с вами, что опасность радиации преувеличена. в японии была и хиросима с нагасакой, и фукусима. слили и сливают в море, а гринпис молчит в тряпочку
31.03.2017 10:26 - гость - Вы походу если обосретесь, то тоже Путин виноват будет.... В статье речь так то про Украину. Причем тут Путин???
Коррупция?!Не может быть!!Зачем мы тогда с Петро на митинги ходили,зачем майдан устраивали?
Бабло пилить не по детсски!
31.03.2017 11:31 Еж прямо в цель попал