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Газета Washington Times опубликовала материал, в котором сказано, что ядерной отрасли Украины грозит примерно такая же опасность, которая когда-то произошла на Чернобыльской АЭС, пишет РИА Новости.

По мнению автора материала, основная проблема ядерной отрасли Украины – коррупция, которая поразила все отрасли в этой стране. Проблема коррупции приводит к безответственности и халатности в управлении ядерной инфраструктурой, с помощью которой страна вырабатывает 53% энергии.

За ядерной отраслью должна следить государственная компания "Энергоатом". Но в последнее время, как утверждает издание, в компании осуществляется лишь назначение глав вместо организации независимого выборного процесса.

Получилось, что регулирующий орган фактически подчинен регулируемому. Также автор утверждает, что госкомпания не обращается за материально-техническим обслуживанием к проверенным компаниям, а пользуется услугами фирм с сомнительной репутацией и без опыта работы в ядерной отрасли.