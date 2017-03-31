Фото: tehnot.com

Компания Telegram в четверг, 30 марта, анонсировала запуск аудиовызовов, но формально новинка открыта для пользователей из Западной Европы. Об этом пишет портал vc.ru.

Но, как оказалось, аудиовызовы сможет принять или совершить любой пользователь программы, если у него установлена последняя версия этого приложения.

Этот анонс спровоцировал вирусное распространение новой функции — в самом Telegram открылись разные чаты, участникам которых обещали "позвонить и включить звонки".