Фото: gogetnews.info

Хакеры взломали страницу в Facebook президента Франции Франсуа Олланда и разместили объявление об "отвальной вечеринке", которую якобы организуют по случаю истечения полномочий главы государства, передает РИА Новости.

Место проведения заявленного мероприятия — Елисейский дворец. В анонсе говорится, что якобы вечеринка должна состояться 7 мая в 20:00.

Фейковое приглашение удалили лишь час спустя после его размещения.

Активисты движения "За отставку Олланда" отрицают свою причастность ко взлому аккаунта.

Напомним, что Олланд отказался от участия в президентской кампании. Выборы главы государства пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая.