Фото: barneos22.ru, vk.com
Барнаул с вечера 30 марта живет в условиях штормового ветра — последствия разгула урагана можно наблюдать в разных частях краевой столицы.
Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями поваленных павильонов, заборов и выкорчеванных с корнями деревьев.
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Уже сообщается о фактах поврежденного имущества — деревья и слабозакрепленные конструкции падают на припаркованные автомобили.
Спасатели призывают граждан быть предельно осторожными. Штормовое предупреждение будет действовать в течение всего дня.
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Комментарии
бетонные плиты точно ветром повалило?
Дерево-хрясь!Павильон-хрясь!!Забор-хрясь!!!
Хреново установленный бетонный забор тоже повалило.
А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер!