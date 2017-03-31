Фото: barneos22.ru, vk.com

Барнаул с вечера 30 марта живет в условиях штормового ветра — последствия разгула урагана можно наблюдать в разных частях краевой столицы.

Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями поваленных павильонов, заборов и выкорчеванных с корнями деревьев.

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Уже сообщается о фактах поврежденного имущества — деревья и слабозакрепленные конструкции падают на припаркованные автомобили.

Спасатели призывают граждан быть предельно осторожными. Штормовое предупреждение будет действовать в течение всего дня.

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