Фото: retail-loyalty.org

Впервые за девять лет торговая сеть "О'кей" в прошлом году сработала в убыток. Чистый убыток составил 138 млн рублей, таким образом, чистая прибыль ретейлера снизилась на 107,2% в годовом исчислении. Об этом пишет портал vc.ru.

В 2008 году чистый убыток компании составил 2,9 млрд рублей. Потом до 2015 года ретейлер работал на прибыль. В 2015 году выручка компании составила 175,5 млрд рублей и увеличилась на 8,0% по сравнению с прошлым годом.

Убыток 2016 года в компании связали с "расширением формата дискаунтеров и связанными с этим расходами". В прошлом году были закрыты пять супермаркетов и один гипермаркет. Но произошло и открытие новых торговых точек: четыре гипермаркета, один супермаркет и 19 дискаунтеров.