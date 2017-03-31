Ветер в Камне-на-Оби в ночь на 31 марта срывал крыши, выкорчевывал с корнями деревья, переворачивал рекламные конструкции, сообщила порталу Amic.ru жительница города Екатерина.

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"С автомобильного магазина на улице Пушкина во время урагана сорвало крышу. К счастью, никто не пострадал. Несколько деревьев в городе упали на автомобили. Когда утром вела ребенка в детский сад, мимо пролетали фрагменты теплиц из поликарбоната", – добавила читательница.

В Алтайском ЦГМС порталу Amic.ru сообщили, что порывы ветра до опасных явлений были зарегистрированы именно в Камне-на-Оби — 26 метров в секунду. Тут сила ветра была максимальной. Также порывы ветра достигали опасных значений в Ребрихе. Местная метеостанция зафиксировала отметку 25 метров в секунду. В Барнауле сила ветра составила 24 метра в секунду.

"В первой половине дня сильный ветер еще сохранится. После обеда постепенно начнет стихать", – добавила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.