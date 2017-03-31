Фото: pixabay.com

Около 36 тысяч жителей Новосибирска примерно три часа оставались без электроснабжения из-за сильного штормового ветра, сообщает ГУ МЧС по области.

Отключение света произошло в Черепановском районе около 4:55 по местному времени (00:55 мск). Также света не было в 48 населенных пунктах в Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах.

Позже специалисты восстановили электроснабжение.

Штормовое предупреждение объявлено и в ближайшем регионе – Алтайском крае. Здесь 31 марта и последующие дни также установится штормовой характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег, гололед и усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В эти дни не исключено падение деревьев, увеличение ДТП из-за гололеда на дорогах.