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Около 36 тысяч жителей Новосибирска примерно три часа оставались без электроснабжения из-за сильного штормового ветра, сообщает ГУ МЧС по области.
Отключение света произошло в Черепановском районе около 4:55 по местному времени (00:55 мск). Также света не было в 48 населенных пунктах в Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах.
Позже специалисты восстановили электроснабжение.
Штормовое предупреждение объявлено и в ближайшем регионе – Алтайском крае. Здесь 31 марта и последующие дни также установится штормовой характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег, гололед и усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В эти дни не исключено падение деревьев, увеличение ДТП из-за гололеда на дорогах.
Комментарии
и не только жители Новосибирска! мы жители Степного Озера, тоже оставались без света продолжительное время!!! Почему про нас в новостях нет?
Не умели раньше электроснабжение качественно строить!