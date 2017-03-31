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Ураганный ветер оставляет жителей Алтайского края без электричества

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Отключение энергоснабжения происходит на территории всего региона

Фото: gp.by

Линии электропередачи не выдерживают ураганного ветра, обрушившегося на Алтайский край — на территории региона фиксируются многочисленные отключения электричества.

Как сообщили порталу Amic.ru в ПАО "МРСК Сибири", только к 10:00 31 марта в крае было ликвидировано 24 технологических нарушения на объектах электросетевого комплекса.

"Сильнейший ураган, обрушившийся на большую часть территории Алтайского края вечером 30 марта, стал причиной повреждений воздушных линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций. В течение ночи дождь и ветер бушевали преимущественно в юго-западных и восточных районах края, утром циклон переместился в центральную и северо-восточную часть региона", – уточняют энергетики.

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На ликвидации последствий шквалистого ветра работают 19 аварийно-восстановительных бригад Алтайэнерго, в составе которых 75 человек и 20 единиц специальной техники.

Развернут оперативный штаб, организовано взаимодействие с краевыми властями, муниципалитетами и ГУ МЧС по региону.

В "МРСК Сибири" добавили, что подсчитать количество населенных пунктов, попавших в зону отключения электроэнергии, пока не представляется возможным, поскольку повреждения устраняются, но возникают на новых участках.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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