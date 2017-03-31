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Заместитель главы администрации Бийска Олег Небогин, ответственный за сферу ЖКХ и дороги, покинул занимаемую должность.

Как сообщили в администрации наукограда, чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной отставки Небогина называется ухудшение состояния здоровья.

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"Других причин для увольнения нет. Исполняющим обязанности заместителя главы администрации города, осуществляющим координацию деятельности структурных подразделений по исполнению полномочий администрации города в сфере ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, назначен Александр Студеникин", – добавляют в мэрии Бийска.