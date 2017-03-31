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Рособрнадзор запретил трем вузам принимать студентов, после того как они не исполнили предписания в установленные сроки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об Иркутском государственном аграрном университете имени А.А. Ежевского, Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, а также Орловском государственном аграрном университете имени Н.В. Парахина.

Между тем вузы продолжают работать и обучать студентов. Запрет распространяется только на прием абитуриентов.

Кроме этого, сообщается, что Рособрнадзор лишил лицензии Кисловодский институт экономики и права и приостановил действие лицензии Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.

Также без государственной аккредитации оказался Московский филиал ОЧУ ВО "Российская международная академия туризма".