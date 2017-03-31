Фото: Максим Наземцев

Барнаул в ночь на пятницу, 31 марта, пережил первый в этом году сильный дождь.

Портал Amic.ru предлагает своим читателям посмотреть, как краевая столица, отходящая от снежной зимы, заиграла отблесками городских огней в весенней воде.