Фото: Максим Наземцев
Барнаул в ночь на пятницу, 31 марта, пережил первый в этом году сильный дождь.
Портал Amic.ru предлагает своим читателям посмотреть, как краевая столица, отходящая от снежной зимы, заиграла отблесками городских огней в весенней воде.
Комментарии
че за фотки непонятные
Фотографу нужно что-то делать со своими руками....
очень красивые, стильные фотографии, атмосферные, красиво передан эффект ночной подсветки и дождя
бугагааагаа
C фильтрами поиграли? А где сильный дождь на фото?
хорошие фоточки, динамичные, так что первый весенний ливень запечатлён удачно
На видеорегистратор снято?
Стесняюся спросить: а где собственно ливень?!