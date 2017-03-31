Фото: youtube.com

Команда создателей мегапопулярного сериала "Игра престолов" представила на официальном YouTube-канале промо-ролик седьмого сезона.

На кадрах запечатлены три центральных персонажа саги — Серсеи Ланнистер, Джона Сноу и Дейенерис Таргариен. Судя по всему, видео предвосхищает конфликт их интересов, рискующих перерасти в открытую войну.

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Кроме того, в ролике показан персонаж, именуемый фанатами саги "Королем Ночи".

Напомним, что седьмой сезон "Игры престолов" должен стартовать 16 июля. В России премьерный эпизод, как ожидается, появится днем позже.

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