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ВЦИОМ провел опрос о том, кем бы хотели видеть граждане России своих детей в будущем. Оказалось, что 35% респондентов желают, чтобы их дети связали свою жизнь с медициной. Отметим, что в 2005 году только 12% опрошенных хотели бы отдать своего ребенка в медицинский вуз.
Также значительная часть (13%) опрошенных рассказали, что хотят, чтобы их ребенок в будущем стал военным.
На третьем месте стоит профессия юрист (11%), на четвертом – педагог (10%). 5% опрошенных рассказали, что хотят, чтобы их дети в будущем стали полицейскими. Любопытно, что в 2005 году такого желания не высказал ни один из опрошенных.
Комментарии
Моя дочь учиться на 4 курсе АЛГМУ,самая гуманная и востребованная специальность!
А, смысл? Страну уже не вылечить.
Прикапывайся на Власихе или сжигайся в крематории,-вот твой выбор! Я не против любого варианта!
12.09-Может,в АГМУ?????
Прикапывайся на Власихе или сжигайся в крематории,-вот твой выбор! Я не против любого варианта!
Я над тобой приколюсь.
учиться 6 лет в ВУЗе, плюс еще 1 год интернатуры и 2 года ординатуры, чтобы получать 6400 в месяц?
Больных все больше и больше. У многих людей проблемы со здоровьем. Возникает вопрос, у кого лечиться. Надо детей послать в медицину. Будут и родителей пользовать, и сами не бедствовать. Цены на медуслуги растут с ростом количества нездорового населения.
Да не, губернатор сказал, что у медиков больше 40 тыс. зарплата.
31.03.2017 12:32 - гость -
фишку с зп 6400 выкладывай.
по радио уже который день идет реклама в краевой онкоцентр требуется терапевт для сотрудников. зп от 25 тысяч. почему не идешь?
Злых гостей не лечат!
31.03.2017 12:42)))НА НИХ ВОЛКИ В ЛЕС ЕЗДЯТ
лечиться