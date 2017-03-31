Пятница, 31 Март, 13:18

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,38
€ 60,6
Brent
$ 51,5
5°
Обь
38см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шторм на Алтае Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017
Новости

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне хотят видеть своих детей врачами

, ИА "Амител"
Более 35% респондентов ответили, что мечтают, чтобы их дети связали свою жизнь с медициной

Фото: pixabay.com

ВЦИОМ провел опрос о том, кем бы хотели видеть граждане России своих детей в будущем. Оказалось, что 35% респондентов желают, чтобы их дети связали свою жизнь с медициной. Отметим, что в 2005 году только 12% опрошенных хотели бы отдать своего ребенка в медицинский вуз.

Также значительная часть (13%) опрошенных рассказали, что хотят, чтобы их ребенок в будущем стал военным.

На третьем месте стоит профессия юрист (11%), на четвертом – педагог (10%). 5% опрошенных рассказали, что хотят, чтобы их дети в будущем стали полицейскими. Любопытно, что в 2005 году такого желания не высказал ни один из опрошенных. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

31.03.2017 12:09
- гость -

Моя дочь учиться на 4 курсе АЛГМУ,самая гуманная и востребованная специальность!

0  0
31.03.2017 12:10
- гость -

А, смысл? Страну уже не вылечить.

0  0
31.03.2017 12:19
- гость -

Прикапывайся на Власихе или сжигайся в крематории,-вот твой выбор! Я не против любого варианта!

0  0
31.03.2017 12:20
- гость -

12.09-Может,в АГМУ?????

0  0
31.03.2017 12:25
- гость -

Прикапывайся на Власихе или сжигайся в крематории,-вот твой выбор! Я не против любого варианта!

Я над тобой приколюсь.

0  0
31.03.2017 12:32
- гость -

учиться 6 лет в ВУЗе, плюс еще 1 год интернатуры и 2 года ординатуры, чтобы получать 6400 в месяц?

0  0
31.03.2017 12:35
- гость -

Больных все больше и больше. У многих людей проблемы со здоровьем. Возникает вопрос, у кого лечиться. Надо детей послать в медицину. Будут и родителей пользовать, и сами не бедствовать. Цены на медуслуги растут с ростом количества нездорового населения.

0  0
31.03.2017 12:36
Злая гостья

Да не, губернатор сказал, что у медиков больше 40 тыс. зарплата.

0  0
31.03.2017 12:42
- гость -

31.03.2017 12:32 - гость -

фишку с зп 6400 выкладывай.

по радио уже который день идет реклама в краевой онкоцентр требуется терапевт для сотрудников. зп от 25 тысяч. почему не идешь?

0  0
31.03.2017 12:42
- гость -

Злых гостей не лечат!

0  0
31.03.2017 12:54
- гость -

31.03.2017 12:42)))НА НИХ ВОЛКИ В ЛЕС ЕЗДЯТ

0  0
31.03.2017 13:08
- гость -

лечиться

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
13:16
Вакансия директора открыта в первом барнаульском отделе Zara 0
13:02
Инфляция в Алтайском крае составила 0,7% – Алтайкрайстат 1
12:58
"Администрация с задачей справилась": Дугин отчитался о работе за 2016 год 1
12:47
Вторая волна урагана надвигается на Алтайский край 0
12:36
Пентагон прокомментировал военные ролевые игры с участием русскоговорящих 9
12:27
Ночную продажу парфюмерии и чистящих средств могут запретить в России 0
12:13
Ночной Барнаул во власти весеннего дождя. Фоторепортаж 8
12:04
Опрос ВЦИОМ показал, что россияне хотят видеть своих детей врачами 12
11:50
Смотрим промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов". Видео 0
11:37
Рособрнадзор запретил трем вузам принимать студентов 1
11:23
Ответственный за ЖКХ и дороги Бийска вице-мэр подал в отставку 2
11:12
Ураганный ветер оставляет жителей Алтайского края без электричества 1
11:06
Более 30 тысяч жителей Новосибирска остались без света из-за сильного ветра 3
11:01
Ветер срывал крыши со зданий в Камне-на-Оби и валил деревья 3
10:50
Торговая сеть "О'кей" в 2016 году впервые за девять лет сработала в убыток 3
10:38
Поваленные заборы, павильоны и деревья: фотохроника барнаульского урагана 7
10:30
Региональная олимпиада по робототехнике пройдет в АлтГТУ 1
10:25
Представители Telegram анонсировали запуск аудиовызовов 0
10:17
Хакеры от имени Олланда разместили приглашение на вечеринку 1
10:08
Автор Washington Times считает, что Украине грозит авария, как в Чернобыле 9
09:57
Платить за свет барнаульцы смогут при помощи sms-сообщений 6
09:52
Малые реки в Алтайском крае вскрылись и начали резко подниматься 0
09:41
Советник президента предложил заморозить курс рубля 25
09:34
Песков прокомментировал повторный вопрос Сокурова о режиссере Сенцове 11
09:30
Абоненты Tele2 смогут пользоваться Viber бесплатно 0
09:23
Семья депутата Милонова усыновила еще одного ребенка 12
09:16
Дерево рухнуло на припаркованную "Ладу" в Барнауле. Фото 12
09:11
Жителям барнаульского Затона посоветовали не ждать "паводковых" выплат 14
09:06
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 15
09:00
Конкурс IT-проектов "Click’нем Таланты – 2017" стартует в Барнауле 0
08:52
Путин рассказал, что он думает об антикоррупционных митингах 177
08:43
ГИБДД предупреждает водителей Алтайского края об опасности вождения в шторм 0
08:31
Волонтеры разыскивают пропавшего в Алтайском крае 36-летнего мужчину 0
08:14
Восемь пожарных тушили полыхающий склад в Заринске 0
07:34
Депутаты АКЗС призвали власти городов и районов лучше контролировать траты 6
07:03
Кино на выходные: "Ледокол", "Голодные игры" и "Ужастики" 0
06:32
Коттедж с видом на Обь продают в Барнауле за 15 млн рублей. Фото 11
06:01
Стихия наступает: МЧС предупреждает жителей Алтая о возможных подтоплениях 3
05:06
Последний день марта в Алтайском крае пройдет под знаком шторма 0
03:13
Ученые: деревья помогают охлаждать Землю 2
02:09
Жуткий клоун пугает детей в новом трейлере "Оно" 2
01:03
Сибирские ученые создали уникальный способ борьбы с раком 6
00:12
Пауки могли бы съесть человечество за один год 3
23:22
Сербский политик снял предвыборный ролик в духе боевиков 80-х 1
22:21
Охранник подмосковного ТЦ избил 13-летнего школьника 6
21:17
Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе на Мальте – СМИ 1
20:15
Путин заявил, что готов встретиться с Трампом на саммите в Финляндии 3
19:46
Ситуация на подтопленной дороге в Алтайском крае стабилизировалась 0
19:24
Медведев посоветовал опоздавшему Ткачеву ставить будильник "в разные места" 8
19:09
Коротко о главном: приход паводка, "Магнит" в "России" и запреты на курение
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 марта

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.