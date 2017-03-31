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ВЦИОМ провел опрос о том, кем бы хотели видеть граждане России своих детей в будущем. Оказалось, что 35% респондентов желают, чтобы их дети связали свою жизнь с медициной. Отметим, что в 2005 году только 12% опрошенных хотели бы отдать своего ребенка в медицинский вуз.

Также значительная часть (13%) опрошенных рассказали, что хотят, чтобы их ребенок в будущем стал военным.

На третьем месте стоит профессия юрист (11%), на четвертом – педагог (10%). 5% опрошенных рассказали, что хотят, чтобы их дети в будущем стали полицейскими. Любопытно, что в 2005 году такого желания не высказал ни один из опрошенных.