Ведение бизнеса в кризис — задача не из легких. Порой кажется, что нет спроса на продукты или услуги, которые вы предлагаете потребителю. Вместо того, чтобы опускать руки, следует пересмотреть методы работы. Как упростить работу с клиентами с помощью современных технологий, можно узнать на бесплатном семинаре, который состоится 4 апреля.

На семинаре за 4 часа можно узнать:

как создать единый канал общения с клиентами;

как повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников;

как телефония + CRM заставляют ваших сотрудников продавать больше;

что делать, когда у сотрудников короткая память;

как управлять бизнесом из любой точки мира.

Посмотреть программу семинара и зарегистрироваться можно на сайте

Кому необходимо участвовать:

Владельцам бизнеса

директорам по развитию

IT–директорам

руководителям отдела продаж маркетинга.

Семинар будет полезен, если вы:

Устали от рутинной работы;

Готовы к технологическим переменам;

Хотите автоматизировать рабочие процессы;

Желаете занять лидирующие позиции на рынке;

Устали догонять конкурентов.

На семинаре своим опытом поделится Кизимов Максим, директор маркетингового агентства "Департамент Бизнеса", специалист в сфере маркетинга и продаж.

Семинар пройдет 4 апреля в Алтайском бизнес-инкубаторе по адресу: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, конференц-зал.

Участие в семинаре бесплатно, нужна лишь регистрация

Вопросы по семинару задавайте в компанию "Департамент Бизнеса"

по телефону +7 (960) 939 27 48 или на официальной странице семинара