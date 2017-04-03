Ведение бизнеса в кризис — задача не из легких. Порой кажется, что нет спроса на продукты или услуги, которые вы предлагаете потребителю. Вместо того, чтобы опускать руки, следует пересмотреть методы работы. Как упростить работу с клиентами с помощью современных технологий, можно узнать на бесплатном семинаре, который состоится 4 апреля.
На семинаре за 4 часа можно узнать:
- как создать единый канал общения с клиентами;
- как повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников;
- как телефония + CRM заставляют ваших сотрудников продавать больше;
- что делать, когда у сотрудников короткая память;
- как управлять бизнесом из любой точки мира.
Посмотреть программу семинара и зарегистрироваться можно на сайте
Кому необходимо участвовать:
- Владельцам бизнеса
- директорам по развитию
- IT–директорам
- руководителям отдела продаж маркетинга.
Семинар будет полезен, если вы:
- Устали от рутинной работы;
- Готовы к технологическим переменам;
- Хотите автоматизировать рабочие процессы;
- Желаете занять лидирующие позиции на рынке;
- Устали догонять конкурентов.
На семинаре своим опытом поделится Кизимов Максим, директор маркетингового агентства "Департамент Бизнеса", специалист в сфере маркетинга и продаж.
Семинар пройдет 4 апреля в Алтайском бизнес-инкубаторе по адресу: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, конференц-зал.
Участие в семинаре бесплатно, нужна лишь регистрация
Вопросы по семинару задавайте в компанию "Департамент Бизнеса"
по телефону +7 (960) 939 27 48 или на официальной странице семинара
Комментарии
Кто-то решил повысить свои продажи, организовав бесплатный семинар...
это типа гербалайфа "бесплатно" лабеаново и джинса-скрытая реклама!