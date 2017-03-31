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Законопроект о запрете продажи спиртосодержащей парфюмерии и бытовых чистящих средств в палатках и киосках, а также в ночное время внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом пишет РИА "Новости".

Рассмотрение этого документа инициировало законодательное собрание Вологодской области. Запрета на продажу в киосках, а также ночью хотят добиться, чтобы сократить потребление населением спиртосодержащей непищевой продукции.

Авторы документа говорят о том, что сейчас происходит много случаев, когда люди умирают от отравления алкогольными суррогатами, спиртосодержащими жидкостями "двойного назначения".

Напомним, громкий случай отравления суррогатом произошел в Иркутской области в прошлом году. Тогда 123 человека отравились концентратом для принятия ванн "Боярышник". 76 человек из них скончались. Это отравление стало самым крупным за постсоветскую историю России.