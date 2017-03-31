Фото: press-unity.com
Участие так называемых "русскоговорящих статистов" в учениях войск США, дислоцированных в Германии, не является подготовкой к каким-либо действиям.
Об этом, как передает РИА "Новости", сказал официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли.
Дело в том, что ранее был объявлен набор русскоговорящих статистов для американских военных учений в Европе. Вознаграждение для таких людей за сутки определяется суммой от 88 до 120 евро.
Сами учения должны продлиться две недели. Также для учений подбираются статисты со знанием польского и чешского языков. Отмечается, что эти люди необходимы "для ролевых игр в тренировочных учениях армии США".
Статисты, как ожидается, представят гражданское население в регионах, где произошел некий кризис. Подобным образом военные хотят достигнуть соблюдения близкого к реальности сценария.
Однако рассматривать подобные сценарии как подготовку к каким-либо конкретным действиям, по словам Брэдли, не стоит.
Комментарии
Россия хорошо знает чем заканчиваются такие ролевые игры. Ведутся эти игры чтобы пыль пустить в глаза европейсов. Нас то они давят информационно экономическими методами.
У нас дети играют в войнушку с немцами, а там генералы НАТы. Такое впечатление что они в развитии отстают
ну набрать англичан и то же провести учения в крыму, на потеху гаражанам )
- гость - 31 марта 2017 г. 12:58 ну набрать англичан и то же провести учения в крыму, на потеху гаражанам ) --- И много вы их наберете? ЗЫ: "гаражане" - это мужчины, которые за гаражами водку пьют?
кЕтайцев, кетайцев надо набирать для игр!
Ну были игры у Наполеона,и чо!
Как в фильмах Голливудских такой чел (аля русский): "Какые вящи доказьатеЛства? МыЖ ньи в чьём не вииноваты!!" "Капытализм..." или словами Виктора Руставэлли ответить: "поцалуй моя ...." )))))
- гость - 31 марта 2017 г. 13:12 Ну были игры у Наполеона,и чо! --- Вы при этом присутствовали?
Дадин,новальный,баженка-самые лучшие щели!