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Пентагон прокомментировал военные ролевые игры с участием русскоговорящих

, ИА "Амител"
По словам представителя военного ведомства США, это не стоит рассматривать в качестве подготовки к каким-либо действиям

Фото: press-unity.com

Участие так называемых "русскоговорящих статистов" в учениях войск США, дислоцированных в Германии, не является подготовкой к каким-либо действиям.

Об этом, как передает РИА "Новости", сказал официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли.

Дело в том, что ранее был объявлен набор русскоговорящих статистов для американских военных учений в Европе. Вознаграждение для таких людей за сутки определяется суммой от 88 до 120 евро.

Сами учения должны продлиться две недели. Также для учений подбираются статисты со знанием польского и чешского языков. Отмечается, что эти люди необходимы "для ролевых игр в тренировочных учениях армии США".

Статисты, как ожидается, представят гражданское население в регионах, где произошел некий кризис. Подобным образом военные хотят достигнуть соблюдения близкого к реальности сценария.

 

Однако рассматривать подобные сценарии как подготовку к каким-либо конкретным действиям, по словам Брэдли, не стоит.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.03.2017 12:43
- гость -

Россия хорошо знает чем заканчиваются такие ролевые игры. Ведутся эти игры чтобы пыль пустить в глаза европейсов. Нас то они давят информационно экономическими методами.

0  0
31.03.2017 12:57
- гость -

У нас дети играют в войнушку с немцами, а там генералы НАТы. Такое впечатление что они в развитии отстают

0  0
31.03.2017 12:58
- гость -

ну набрать англичан и то же провести учения в крыму, на потеху гаражанам )

0  0
31.03.2017 13:08
- гость -

- гость - 31 марта 2017 г. 12:58 ну набрать англичан и то же провести учения в крыму, на потеху гаражанам ) --- И много вы их наберете? ЗЫ: "гаражане" - это мужчины, которые за гаражами водку пьют?

0  0
31.03.2017 13:11
Тю!

кЕтайцев, кетайцев надо набирать для игр!

0  0
31.03.2017 13:12
- гость -

Ну были игры у Наполеона,и чо!

0  0
31.03.2017 13:12
Элвис

Как в фильмах Голливудских такой чел (аля русский): "Какые вящи доказьатеЛства? МыЖ ньи в чьём не вииноваты!!" "Капытализм..." или словами Виктора Руставэлли ответить: "поцалуй моя ...." )))))

0  0
31.03.2017 13:15
- гость -

- гость - 31 марта 2017 г. 13:12 Ну были игры у Наполеона,и чо! --- Вы при этом присутствовали?

0  0
31.03.2017 13:17
- гость -

Дадин,новальный,баженка-самые лучшие щели!

0  0
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