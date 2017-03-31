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Участие так называемых "русскоговорящих статистов" в учениях войск США, дислоцированных в Германии, не является подготовкой к каким-либо действиям.

Об этом, как передает РИА "Новости", сказал официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли.

Дело в том, что ранее был объявлен набор русскоговорящих статистов для американских военных учений в Европе. Вознаграждение для таких людей за сутки определяется суммой от 88 до 120 евро.

Сами учения должны продлиться две недели. Также для учений подбираются статисты со знанием польского и чешского языков. Отмечается, что эти люди необходимы "для ролевых игр в тренировочных учениях армии США".

Статисты, как ожидается, представят гражданское население в регионах, где произошел некий кризис. Подобным образом военные хотят достигнуть соблюдения близкого к реальности сценария.

Однако рассматривать подобные сценарии как подготовку к каким-либо конкретным действиям, по словам Брэдли, не стоит.



