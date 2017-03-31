В ночь на 1 апреля и в первой половине дня Алтайский край будет находиться в очередном теплом секторе циклона, с которым установится спокойная погода без осадков, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Столбики термометров будут колебаться от слабоположительных и до слабоотрицательных значений.

Но уже во второй половине дня и в ночь на воскресенье погода ухудшится. Ожидается штормовая погода – осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, сильный порывистый ветер.

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"Порывы ветра могут достигать 22-27 метров в секунду. Также произойдет понижение температуры, что приведет в ночные и утренние часы к сильной гололедице на дорогах", – добавила синоптик.

Если днем в субботу температура воздуха будет колебаться от +3 до +15, то в ночь на воскресенье она понизится до -2...-10. Днем 2 апреля температура не поднимется выше +3...-5.