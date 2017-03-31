Самое важное культурное событие этой недели — открывшаяся выставка "Аз. Арт. Сибирь - 2017". Если вы еще не успели на ней побывать, то выходные как раз можно посвятить походу на выставки. Так, в галерее "Республика ИЗО" можно посмотреть проект "Дивный лес" молодого местного художника Ивана Мозгового. Здесь сосуществуют в гармоничном синтезе живопись и деревянная скульптура, а экспозиция изобилует образами фантастических зверей и таинственных лесных нимф. В том же выставочном зале с живописным проектом Message выставляется новосибирский художник Владимир Карташов.

"История искусства не уходит — она фантомно присутствует во мне, всюду видны обломки великих империй и больших стилей. Я иду по серым, планово застроенным улицам, захожу в тёмные подъезды, смотрю в мутные окна, а проживаю историю своего медиума", — рассказывает мастер о своем творчестве.

В Государственном художественном музее Алтайского края работает персональная выставка "Встречное движение" председателя Новокузнецкого городского отделения ВТОО "Союз художников России", известного художника-монументалиста, живописца и графика Александра Суслова.

В павильоне современного искусства "Открытое небо" в рамках внеконкурсной программы Межрегиональной молодежной выставки Аз. Арт. Сибирь — 2017 открылась персональная выставка Виктории Болотовой. В экспозиции представлены живописные пейзажи и натюрморты, рассказывающие о человеке языком предметов, вещей, которые сопровождают его в жизни, отражают его род занятий, привычки, несут следы его эмоций, чувств и мыслей.

В субботу в театре драмы покажут итальянскую комедию "Моя профессия — синьор из общества". А вечером того же дня в 20:00 лучшие комики Барнаула и Новосибирска сразятся за денежный приз в баре XXXХ, здесь пройдет "Открытый микрофон".

Завершить субботу стоит в Hairy Lemon Pub вместе с группой Holly Wood, начало концерта в 21:00.

В воскресенье в баре "Джем" пройдет концерт памяти Майка Большакова "Рок-н-ролл, на остальное наплевать", в "Фараоне" в поддержку нового альбома "Каждому Свое" выступит известный музыкант Loc-Dog.

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В театре драмы можно посмотреть маленькую антикризисную комедию "Дорогие мои бандитки".

Среди достойных кинокартин новинки "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон в главной роли и триллер "Лекарство от здоровья". Также стоит посмотреть "Манчестер у моря", "Красавица и чудовище", "Сплит", "Собачья жизнь" и "Могучие рейнджеры".

С детьми можно отправиться на мультфильмы "Смурфики: Затерянная деревня" и "Босс-молокосос", а также в театр — в воскресенье в МТА покажут "Муми-тролль и шляпа волшебника", в театре кукол "Сказка" на выходных для юных зрителей пройдут "Красная шапочка" и "Серебряное копытце".

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