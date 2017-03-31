Фото: pr-tea.ru

Вакансия директора в еще не открывшийся отдел Zara в Барнауле появилась на сайте superjob.ru. Директор будет заниматься сразу пятью отделами: Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho.

В обязанности директора будут входить организация и управление отделом в магазине, мотивация команды, подбор и обучение сотрудников, заказ ассортимента, анализ продаж.

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Соискатель на эту вакансию должен проявлять интерес к миру моды, иметь высшее образование и владеть английским языком.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , отдел одежды Zara начнет свою работу в торгово-развлекательном центре "Галактика". Однако дата открытия еще неизвестна. Ранее в сети появилось объявление о вакансии управляющего магазином.