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Глава администрации города Барнаула Сергей Дугин в пятницу, 31 марта, выступил с отчетом перед депутатами Думы о результатах деятельности за 2016 год. Отметим, что для Дугина это был первый отчет на его посту: в должность сити-менеджера краевой столицы он вступил только в январе прошлого года.

На отчет были приглашены губернатор Алтайского края Александр Карлин, первый заместитель председателя правительства Сергей Локтев, депутаты Госдумы и представители общественных организаций Барнаула.

В начале отчета главы администрации был показан десятиминутный видеофильм, где было рассказано о проделанной в 2016 году работе и успехах в жизни Барнаула. Глава администрации города Сергей Дугин, обращаясь к присутствующим, отметил, что ежегодный отчет – это возможность совместного обсуждения достигнутых результатов и перспектив развития города. Первым и важнейшим результатом года он назвал продолжение развития краевого центра по ключевым направлениям.

По его словам, одним из основных показателей стабильного развития экономики является демография. По итогам 2016 года в Барнауле зафиксирован максимальный за последние восемь лет естественный прирост населения – 1531 человек, при этом смертность относительно 2015 года уменьшилась на 5,5 %. Общая численность населения городского округа сохраняется в пределах 700 тысяч человек.

Так, в прошлом году крупные и средние промышленные предприятия города произвели продукцию на сумму свыше 142 миллиардов рублей. Показатель 2015 года в денежном выражении превышен более чем на 6,5%. По итогам года оборот розничной торговли по крупным и средним организациям возрос более чем на 7% и превысил 64 миллиарда рублей.

Говоря о развитии строительной отрасли в городе, Сергей Дугин подчеркнул, что план по вводу жилья перевыполнен на 18%, сдано в эксплуатацию более 480 тысяч квадратных метров.

"В прошедшем году с участием средств городского бюджета введены в эксплуатацию объекты капитального строительства системы образования. Открыты два детских сада в квартале 1051 и микрорайоне Спутник на 370 мест", – отметил Сергей Дугин.

Глава администрации, подводя итоги, сделал акцент на туркластере "Барнаул — горнозаводской город", который реализуется уже третий год. В 2016 году в его рамках было построено 14 объектов, включая два моста через реку Барнаулку по проспектам Ленина и Социалистическому, новая лестница и обзорные площадки, а также террасированные склоны Нагорного парка. В 2016 году объём инвестиций в туркластер из всех источников составил 1,6 миллиарда рублей. Три четверти вложенных средств – привлечённые частные инвестиции. В 2017 году главным событием в жизни барнаульцев должно стать открытие новой набережной на Оби.

Еще одной темой выступления стал ремонт городских дорог. Более 220 миллионов рублей было направлено на ремонт восьми участков дорог, включая наиболее загруженные – проспект Строителей, Павловский тракт, улицу Гоголя и другие.

Сергей Дугин отметил, что сложной остается ситуация с тротуарами, которые в зимний период несвоевременно убирались от снега, что затрудняло движение пешеходов и провоцировало рост количества обоснованных обращений. В этой связи профильному комитету дано поручение принять действенные меры по наведению порядка в части уборки тротуаров, в том числе дополнительно приобрести малую специализированную технику.

Сити-менеджер добавил, что в 2017 году предстоит выполнить колоссальную работу – отремонтировать 55 дорог на сумму 853 миллиона рублей, из них 25 дорог – в текущем году. Это будут важные для города магистрали, которые связывают районы краевой столицы, а также межмуниципальные дороги.

Завершая отчет по блоку городского хозяйства, Сергей Дугин отметил, что особо важно в ближайшие месяцы пережить паводок. Всеми службами ведется работа в этом направлении.

В конце своей сорокаминутной речи глава администрации краевой столицы напомнил, что важнейшим для города мероприятием в 2017 году станут выборы в городскую Думу седьмого созыва."Мы будем опираться на поддержку барнаульцев и трудиться вместе на благо нашего города. Уверен, что общими усилиями мы сможем осуществить всё задуманное", – закончил свой отчет Дугин.

В итоге большинство депутатов городской Думы, присутствовавшие на заседании, приняли решение поддержать отчет сити-менеджера и признать его работу "удовлетворительной".