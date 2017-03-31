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Уровень инфляции в Алтайском крае с начала года составил 0,7%, информирует Алтайкрайстат.

Непосредственно в марте этот показатель определяется значением 0,1%. В целом за первый квартал текущего года продовольственные товары в регионе выросли в цене на 0,6%, а в марте — на 0,3%.

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Инфляция на непродовольственную группу товаров составила за три месяца 1,3%, в марте — 0,6%.

Динамика цен на услуги в крае в текущем году остается нулевой.



