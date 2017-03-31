Фото: s.go01.ru

Бийские полицейские возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, которого подозревают в хищении бутылки водки с применением насилия в отношении продавца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что в магазин, расположенный в селе Верх-Катунское, пришел покупатель. Он попросил у продавца пакет молока и две бутылки водки. Когда мужчина получил товар, то заявил, что всё берёт в долг, и попытался скрыться, не рассчитавшись.

Продавец преградила путь покупателю и пыталась помешать ему выйти из магазина. В этот момент она успела отнять у него молоко и одну бутылку водки. Тогда мужчина ударил ее по голове другой бутылкой, которая и стала его добычей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ "Грабёж". Личность подозреваемого установлена.