Фото: altairegion22.ru

Размер внешнеторгового оборота между Алтайским краем и Татарстаном в 2016 году достиг в денежном эквиваленте трех миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данная сумма была названа в рамках рабочей встречи делегации Алтайского края в министерстве промышленности и торговли Татарстана. Вице-премьер республики Альберт Каримов подчеркнул, что Алтайский край является надежным и перспективным партнером.

Республиканские предприятия поставляют на Алтай сахар, растительное масло, транспортные средства, синтетические моющие средства, трубы, медицинские изделия. Край, в свою очередь, отгружает в Татарстан продовольствие, автомобильные шины, лекарства и медицинское оборудование.

При этом стороны видят возможность для расширения сотрудничества. В частности, взаимодействие может быть продолжено в строительной отрасли, энергетике, здравоохранении, туризме, спорте и гуманитарной сфере.

Читайте также: "Судьбу не выбирают" – Александр Карлин о работе сельского хозяйства в крае

По словам алтайского вице-премьера и министра экономического развития Николая Чинякова, Татарстан остается в первой десятке основных потребителей муки, производимой в крае. Кроме того, в республику активно завозятся алтайские крупы, хлопья и гречиха.

К настоящему моменту представители регионов рассмотрели возможности поставок в Татарстан алтайских напитков, химических реагентов, энергетической арматуры, элементов трубопроводов, изделий из металла, чулочно-носочных изделий и так далее.

