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Подтопление участков дорог произошло в двух районах Алтайского края в пятницу, 31 марта.

Как сообщили в краевой ГИБДД, из-за подъема уровня воды в реке Алей в Локтевском районе вода зашла на 70-метровый участок проезжей части дороги "Кировский – Александровка – Павловка". Инцидент случился между селами Георгиевка и Усть-Янка.

"Проезд на данном участке невозможен. В настоящее время на затопленном участке автодороги работают сотрудники Госавтоинспекции и Алтайавтодора", – указывают в Госавтоинспекции.

Еще один инцидент случился в Шипуновском районе возле села Комариха. Здесь паводковые воды залили участок дороги "Шипуново – Краснощеково — Курья".

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"Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте организовано дежурство дорожной службы и выставлен пост ГИБДД. Движение осуществляется в режиме ограниченного пропуска", – указывают в Алтайавтодоре.

Напомним, что накануне в Алтайском крае аналогичное происшествие имело место в Усть-Калманском районе.