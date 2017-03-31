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Двое злоумышленников напали 29 марта в Киеве на заместителя директора украинского "Укрспирта" Игоря Ильчишина, пишет "Коммерсант".

Сначала пострадавшего били битами, потом в него несколько раз выстрелили. Нападение произошло на улице Никольско-Слободской. На злоумышленниках были надеты балаклавы. После они сели в темный BMW с иностранными номерами и уехали.

В компании прокомментировали этот инцидент так: "Все вопросы относительно мотива нападающих, возможных заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов".

Здесь же отметили, что произошедший случай внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "Хулиганство".