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Весенний призыв: около 2300 человек уйдут в армию из Алтайского края

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Регион поставит в Вооруженные силы немногим менее 2% от общего количества новобранцев

Фото: defence.ru

Количество новобранцев, которые отправятся из Алтайского края служить в армию в рамках весеннего призыва, составит около 2300 человек.

Как сообщил порталу Amic.ru начальник отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную службу Военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов, именно такое число молодых людей будет призвано в рамках кампании, которая стартует 1 апреля и завершится 15 июля.

Читайте также: Путин поручил призвать в армию 142 тысячи новобранцев

Всего, напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, в этот период в Вооруженные силы отправятся 142 тысячи человек. Таким образом, Алтай поставит в армию немногим менее 2% от общего количества новобранцев.

Как и ранее, алтайские призывники будут служить в самых разных регионах страны.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.03.2017 14:40
- гость -

Россию защищать,не её продавать Овальным!

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