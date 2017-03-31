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Археологи нашли больше 150 находок в районе Лубянки и Новой площади, среди них так называемая потайная комната у основания Китайгородской стены. Об этом пишет "Лайф".

Специалисты говорят, что в XVI веке эта комната позволяла подслушивать врагов по ту сторону крепостного сооружения. Комната представляет собой небольшое помещение со сводчатыми стенами. Это помещение встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента.

Есть версия, что там была расположена Богословская башня Китай-города. Пока специалисты не могут дать более полный ответ.

Китайгородская стена – почти не сохранившийся памятник средневековой русской фортификации. Краснокирпичная крепостная стена вокруг московского Китай-города длиной 2 567 метров с 12 башнями строилась в правление Елены Глинской, в 1535—1538 гг., под руководством итальянского инженера Петрока Малого.