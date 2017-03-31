Фото: gallery.ru
Археологи нашли больше 150 находок в районе Лубянки и Новой площади, среди них так называемая потайная комната у основания Китайгородской стены. Об этом пишет "Лайф".
Специалисты говорят, что в XVI веке эта комната позволяла подслушивать врагов по ту сторону крепостного сооружения. Комната представляет собой небольшое помещение со сводчатыми стенами. Это помещение встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента.
Есть версия, что там была расположена Богословская башня Китай-города. Пока специалисты не могут дать более полный ответ.
Китайгородская стена – почти не сохранившийся памятник средневековой русской фортификации. Краснокирпичная крепостная стена вокруг московского Китай-города длиной 2 567 метров с 12 башнями строилась в правление Елены Глинской, в 1535—1538 гг., под руководством итальянского инженера Петрока Малого.
Комментарии
об этих комнатах еще акунин писал
ну писал..а нашли щас ))))
100% США прослушывают так
А денег там не нашли?
золото рейха