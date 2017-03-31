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Карлин указал Дугину на проблемы Барнаула и призвал не жалеть подчиненных

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Губернатор отметил, что команда администрации Барнаула провела 2016 год довольно успешно

  

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, выступая в пятницу, 31 марта, на отчете главы администрации Барнаула Сергея Дугина, отметил, что новая команда провела 2016 год достойным образом.

По словам Карлина, 2016 год для обновленной команды исполнительной власти Барнаула был испытательным. Сегодня, подводя итоги, он отметил, что испытательный срок пройден довольно достойным образом. По результатам проведенных социологических исследований удовлетворенность работой Сергея Дугина выразили 73% человек, а Людмилы Зубович — 67,5%.

"Я не считаю, что это идеальные показатели. Есть над чем работать, но показатели довольно приличные", – отметил губернатор.

В качестве основных плюсов Александр Карлин назвал взаимодействие городской Думы и администрации. После этого глава региона приступил к проблемам. Прежде всего, он обратил внимание на реальный сектор экономики.

"Пятая-шестая позиция среди городов Алтайского края – ниже, чем в середине турнирной таблицы. Для флагмана этого явно недостаточно", – уверен он.

В ближайшие годы властям нужно сосредоточиться на том, чтобы превратить Барнаул в крупнейший промышленный центр восточной части страны.

"У нас торговля в краевой столице растет темпами в семь раз больше, чем реальный сектор экономики. Говорят, что это историческая судьба Барнаула, тут всегда жили купцы. Я не хочу с историей спорить. Но, может быть, мы разные моменты этой исторической картины изучали? Мне память подсказывает, что Барнаул зародился как площадка промышленная, а потом торговая", – отметил Карлин.

В частности, губернатор призвал городские власти поддерживать барнаульских учителей, а также выходить из серой сферы экономики.

"Социальная поддержка сельских учителей на порядок выше, чем городских. Нагрузка на барнаульских учителей значительная, нужно стимулировать труд особой значимости", – добавил Карлин.

Говоря о дорожной инфраструктуре, он призвал городские власти в 2017 году тратить деньги на ремонт с умом. В частности, все работы должны быть проделаны на участках, где происходит максимальное количество ДТП. Причем привлекать для этого Александр Карлин призвал и представителей бизнес-сообщества.

"Каждый должен нести свой чемодан. У городской власти должна быть более доверительная связь с населением. Если осваивать один миллиард 200 миллионов с таким лицом, что мы всё знаем, мы всё будем делать так, как можем, и вы нам не мешайте, то мы получим вместо плюса не один минус. А если мы будем советоваться с людьми, будем объяснять логику наших решений и действий, то наши люди все поймут. Наши люди куда более понятливые, чем кто-то про них думает", – отметил Карлин.

Губернатор припомнил администрации несколько эпизодов, где этой тонкой настройки с населением мэрия не добилась.

"Вот генплан города. Нельзя все делать втайне, под светом Юпитера. Ничего секретного в нем быть не должно. Нам нужно было выстроить эту работу по-другому. Нужно слушать людей, и проект генплана должен отражать эти настроения, кроме того, генплан – это и серьезный информационный посыл бизнесу", – сказал глава региона, приведя в пример печальную судьбу ДК "Сибэнергомаш", где новый собственник выдавливает за счет высокой арендной платы творческие коллективы и школу настольного тенниса. Организации вынуждены искать для себя другие площади, так как не могут осилить арендную плату.

"На вопрос, кто в городе хозяин, есть один-единственный ответ: муниципалитет. И поэтому не нужно стесняться транслировать собственникам зданий, что нужно людям. Что здесь ничего другого до скончания века не может быть построено. И любые мысли по этому поводу нужно исключить. Нужно сохранить этот объект, услышать население", – сказал Карлин.

Он вспомнил о "некрасивой" истории с очередью на запись детей в первый класс в одной из барнаульских школ. Глава края отметил, что это показатель того, что система образования недорабатывает в этом направлении.

"Сергей Иванович, вы не жалейте своих подчиненных. Они неплохо выглядят. Вы там гараж собираетесь, говорят, им строить. Да не заслужили они пока гараж. Пусть они пешком ходят. Может быть, тогда и тротуары будут лучше убираться. Ведь ни один не вывихнул ногу из них? Значит, мало ходят.  А люди травмируются. Ваш руководитель культуры один только на улице и живет. У него, наверное, и кабинета нет. Мне не нравится, что у вас вся культура только на улице в городе. У вас мало добротных городских учредителей культуры", – добавил председатель правительства края.

Александр Карлин призвал городские власти вместе с краевыми выкупить у бизнесмена Михаила Болотина здание ДК "Моторостроителей" в рассрочку.

"Я не намекаю, что я за вас платить буду", – пошутил глава региона.

Также в своей речи Александр Карлин призвал городские власти активнее развивать спорт в Барнауле, а также обрушился с критикой по поводу пассажирских перевозок и внедрения электронных проездных.

"Я ответственно заявляю представителям этого бизнеса, что в ближайшее время пересмотрю практику трансляции средств за проезд льготников. И те, кто не перейдет на понятную и прозрачную систему оплаты проезда, таких средств получать не будут. Мы прекратим выдавать деньги по расчетным схемам, которые вызывают много вопросов у думающих людей", – добавил губернатор.

Отметим, что депутаты городской Думы приняли отчет главы администрации Барнаула.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

31.03.2017 15:21
- гость -

За что кукушка хвалит петуха?

За то, что хвалит он кукушку...(с)

0  0
31.03.2017 16:05
Житель

Да уж,с дк Сибэнергомаш обошлись .... нехорошо! Столько детей остались на улице и не будут заниматься в любимых секциях! Лучшая в крае школа настольного тенниса просто обречена,так как подходящий зал найти просто нереально,т.к залов то и нет,которые подходили.бы под нужды тенниса! Это вам не в подвале стол поставить и играть! Наши спортсмены всегда конкурировали в теннисный среде России только благодаря этому залу,который позволял тренироваться, проводить общероссийский и краевые соревнования! А сейчас что? Дети уйдут вникуда,будут предоставлены сами себе -и это развитие спорта? Где оно развитие то? Где поддержка государством спорта? Кроме тенниса многие другие детские коллективы останутся на улице,а в ДК сделают очередной торговый центр( очень грустно и совершенно неперспективно!

0  0
31.03.2017 16:06
- гость -

Так Вы,Александр Богданович,возьмите и защитите эти самые творческие коллективы ДК Сибэнергомаш)))А то только языком молоть,да грамоты раздавать))

0  0
31.03.2017 16:09
- гость -

А мне показалось,судя по фоте,что губер волосья на голове покрасил)

0  0
31.03.2017 16:15
гость

Печальная судьба дк Сибэнергомаш, печальная судьба школы настольного тенниса. Неужели нельзя им нормальное хорошее помещение предоставить. Хороший бы зал в бывшем кинотеатре Родина.

0  0
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