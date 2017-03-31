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Глава Хакасии Виктор Зимин высказался о Новосибирске как о "колхозе и деревне", сообщает ИА "Хакасия", отмечая, что данные слова были сказаны региональным руководителем во время заседания республиканского кабинета министров.

"Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Да колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы – есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества", – цитирует издание высказывание Зимина.

Пресс-служба регионального руководителя уже успела дать объяснения по поводу этих слов господина Зимина.

Как сообщает НГС, в интерпретации республиканских журналистов фраза главы региона получила иное звучание. "Глава региона сам неоднократно с гордостью подчеркивал, что является выходцем из деревни, с детства работал в колхозе и хорошо знает сельский уклад жизни, поэтому для него подобные слова в принципе не являются какими-то зазорными", – заявили в пресс-службе.

Также было добавлено, что слова Зимина были вырваны из контекста. В пресс-службе подчеркивают, что о принижении достоинств Новосибирской области ни в коем случае речи быть не может.