Весна – время пробуждения природы, а еще сезон отпусков и длинных майских праздников. Многие в эти месяцы стараются уехать подальше от привычной рутины будней, срываясь на природу и отправляясь в путешествия, чтобы почувствовать азарт приключений, отдохнуть и набраться новых впечатлений.

Для тех, кто еще не решил, как восполнить нехватку положительных эмоций и встряхнуться после зимы, информационный портал Amic.ru подготовил новый спецпроект "Путешествие в весну". Это подробный путеводитель по лучшим местам для весенних каникул: Турция, Горный Алтай, Белокуриха или самый большой в России аквапарк. Выбирайте комфортный маршрут для себя и отправляйтесь навстречу ярким впечатлениям.