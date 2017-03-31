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Учащимся в Чечне законодательно разрешили носить хиджабы, передает "Интерфакс", отмечая, что республиканский парламент принял соответствующие поправки.

Изменение законодательства, таким образом, позволяет людям, обучающимся в школах и вузах, носить одежду, которая отражает их религиозные убеждения.

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов отметил, что глава республики Рамзан Кадыров был первым, кто отреагировал на заявления, связанные с тем, что российские школьники не должны носить хиджабы в стенах учебного заведения.

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По его словам, принятый закон позволит соблюсти конституционные права молодых людей.

Также отметим, что в начале этого года Рамзан Кадыров не согласился с мнением министра образования РФ Ольги Васильевой относительно хиджабов.