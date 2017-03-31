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Чеченский парламент разрешил школьницам носить хиджабы

, ИА "Амител"
В республике приняли поправки, согласно которым учащимся дается право носить одежду, отражающую их религиозные убеждения

Фото: sputnik.ru

Учащимся в Чечне законодательно разрешили носить хиджабы, передает "Интерфакс", отмечая, что республиканский парламент принял соответствующие поправки.

Изменение законодательства, таким образом, позволяет людям, обучающимся в школах и вузах, носить одежду, которая отражает их религиозные убеждения.

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов отметил, что глава республики Рамзан Кадыров был первым, кто отреагировал на заявления, связанные с тем, что российские школьники не должны носить хиджабы в стенах учебного заведения.

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По его словам, принятый закон позволит соблюсти конституционные права молодых людей.

Также отметим, что в начале этого года Рамзан Кадыров не согласился с мнением министра образования РФ Ольги Васильевой относительно хиджабов.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.03.2017 15:18
- гость -

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева в ходе своей пресс-конференции в Москве поддержала запрет на ношение хиджабов в школах. По мнению главы ведомства, истинно верующий человек не будет зацикливаться на атрибутике. ________________

Чечня имеет региональный статус республика, по конституции они имеют право вводить свои законы, не противоречащие законодательству и конституции РФ.

0  0
31.03.2017 15:21
- гость -

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о невыполнении планов по восстановлению республики после того, как объем средств на профильную Федеральную целевую программу (ФЦП) уменьшили с 130 до 75 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас были заводы, фабрики, было буквально все, но ничего не восстановлено. Люди должны понимать, что даже программу, которую выполняют во всех регионах Российской Федерации, в Чеченской Республике, единственном послевоенном регионе, федеральный центр не выполнил», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24», указывает агентство. ________________________

0  0
31.03.2017 15:39
ГАСпром

Рамзану фсе можно, на то он и Рамзан.

0  0
31.03.2017 15:43
- гость -

Чечня на правах победителя в двух чеченских войнах имеет полное право диктовать свои условия

0  0
31.03.2017 15:44
- гость -

это пока путин президент. как только режим "паранджой накроется" - так и в чечне все поменяется

0  0
31.03.2017 15:49
- гость -

Главное по путТВ показывать ужосы исламизации Европы, а исламизации РФ упорно не замечать, теперь за Чечнёй и Татартстан с Башкирией подтянутся, а потом и Москвабад примет закон о наказании школьниц которые ходят без хиджаба.

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31.03.2017 16:12
- гость -

Сцат ОНИ Рамзанку Дырова)

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