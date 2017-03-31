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Полицейским Таиланда удалось задержать гражданина России Матвея Шувалова, которого разыскивали четыре года по подозрению в мошенничестве с недвижимостью за рубежом. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает издание, осенью прошлого года россиянин был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В скором времени Шувалова депортировали в Россию, где началось следствие.

Издание РИА "Новости" пишет, что в тайскую полицию россиянин попал за нарушение местных законов.