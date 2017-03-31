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Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Известиям" рассказал, что четверть граждан России уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.

Федоров отметил, что социологи задавали этот вопрос жителям России много раз, и каждый раз многие из опрошенных заявляют, что Солнце вращается вокруг Земли.

"Этот социальный факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили, меня поразил и продолжает поражать до сих пор", — сказал гендиректор ВЦИОМ.

Он также рассказал, что на официальный сайт центра не выкладывают подавляющую часть исследований, потому что они делаются по заказу.