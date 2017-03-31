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Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Известиям" рассказал, что четверть граждан России уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.
Федоров отметил, что социологи задавали этот вопрос жителям России много раз, и каждый раз многие из опрошенных заявляют, что Солнце вращается вокруг Земли.
"Этот социальный факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили, меня поразил и продолжает поражать до сих пор", — сказал гендиректор ВЦИОМ.
Он также рассказал, что на официальный сайт центра не выкладывают подавляющую часть исследований, потому что они делаются по заказу.
Комментарии
А каких еще результатов следует ожидать, если вместо уроков астрономии в школе изучают иконы, а вместо экскурсий в планетарии школьники посещают сессии "изгнания дьявола" в церквях? Еще несколько лет иконы поизучают и начнут верить, что Земля плоская и стоит на трех китах.
Думаю, что для ВВПутина это радостное известие.
Кстати, если журналисты думают, что земля вращается вокруг солнца, то они ничем не лучше каждого четвёртого. Вне зависимости от размеров тел, в гравитационной системе они будут вращаться вокруг общего центра масс.
Вы ещё скажите,что Земля круглая,мракобесы!
31.03.2017 15:42 - гость -
молодец. иди съешь конфетку.
Попов надо ещё больше, тогда следущее поколение будет требовать двушечку за утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца ибо оскорбляет.
То,что Солнце вращается вокруг Земли - это весьма досадный факт,учитывая,что Земля плоская.Уже был разработан проект бурения скважины насквозь плоской Земли,чтобы сливать отходы вниз,и на него уже было ассигновано несколько миллиардов долларов.Но в связи с новыми данными,российские учёные предостерегли,что сливая отходы вниз плоской Земли можно заляпать Солнце,проходящее там,внизу,в ночное время.Проект был приостановлен,деньги разворованы...
ну то, что ВЦИОМ зря кушают свой хлеб с маслом, ни для кого не секрет
Если умники считают, что Земля вертится вокруг Солнца, то это не так! Земля выполняет спиралевидные вращения вокруг Солнца в системе Галактики.
Это результат оболванивая на ТВ всякими экстрасенсами,чудесами, мироточеньем и прочей лабудой. Это госудаственная политика превращения "населения" в быдло. ЭГЭ из той же "продуктовой " корзины. Как бы все по- минимуму, а если каждый день,то точно, мозги набекрень встанут и любой истукан на площади "замироточит".
Мир крутится вокруг денег. А на Солнце денег нет...
Может, люди решили просто не нарываться на статью за оскорбление чувств некоторых особо духовно тонкоорганизованых пациентов? А то с нынешними расейскими законами на этот счёт кто его знает, как повернуть могут...
Земля плоская, а Солнце ночами пожирает шайтан, чтобы утром выплюнуть обратно.Кто отвечает не так-побить плетьми и закидать камнями.
Все относительно. Смотря что принять за точку отсчета. Все по-своему правы.
Если в новостях сказать , что земля лежит на трех слонах, а слоны на гигантской черепахе, то 86% в это поверят
это что! 86% думают что шестёрку с банды кумарина некем заменить.
Просто опрашиваемые обиделись такому вопросу и затроллили "экспертов" ВЦИОМа- помните недавнее их "исследование" о том, что мол более 50 % россиян одобряют повышение НДФЛ.. )) "...потому что они делаются по заказу.." - это кстати- про то исследование.