Публичный рейтинг строительных, проектных и экспертных организаций предлагает создать Союз строителей и инвесторов Алтайского края.

Как пишет Алтайский строительный портал, по мнению авторов инициативы, это поможет компаниям региона выйти из кризиса, в котором они оказались в связи с повторными проверками проектов строящихся и уже построенных многоквартирных жилых домов.

По словам исполнительного директора Союза строителей и инвесторов Алтайского края Игоря Перемазова, рейтинг будет учитывать объем работ экспертных организаций, квалификацию сотрудников и замечания в ходе выданных заключений по проектно-сметной документации.

Предполагается, что, опираясь на данный рейтинг, Госинспекция не будет требовать перепроверки проектов жилых домов, проверкой которых занимались те негосударственные экспертные компании, к которым не было серьезных претензий.

Напомним, после того, как в ТЦ "Галактика" обвалилась кровля, руководство Государственной инспекции Алтайского края настойчиво рекомендовало застройщикам платную услугу по перепроверке проектов не только общественных зданий, но и жилых домов. В результате под удар попали сразу все негосударственные экспертные компании.

По данным Алтайского строительного портала, за два месяца было перепроверено около десятка объектов. "Застройщики, понимая, что их дом может быть запросто не принят в эксплуатацию по формальным признакам, вынуждены повторно оплачивать уже оплаченную процедуру", – отмечают авторы портала.

Застройщики неоднократно выказывали свое недовольство по этому вопросу. В результате представили властям предложение по созданию рейтинга.

Документ уже отправлен в региональный Минстрой, ГАСН (государственный архитектурно-строительный надзор) на имя руководителя Госинспекции Алтайского края Андрея Степанова и всем строителям – членам Союза строителей.