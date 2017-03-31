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Житель Красноярска, используя фирмы-однодневки, зарегистрированные на двух бийчан, вывел за рубеж 280 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

В ведомстве уточняют, что в связи с незаконным выводом столь крупной суммы возбуждено 11 уголовных дел. 45-летний обвиняемый зарегистрировал на мужчину и женщину, проживающих в Бийске, несколько фирм-однодневок.

"Фактически переводом денежных средств руководил житель Красноярска, а юридические лица были созданы для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций", – указывают в таможне.

Проводя нелегальные финансовые операции, мужчина использовал расчетные счета, открытые в банках нескольких городов России. При этом злоумышленник предоставлял документы о мнимых сделках с компаниями из Таиланда.

Санкция статьи, инкриминируемой обвиняемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.