Первое апреля ждут юмористы. В этот день они хотят разыграть своих близких людей. Мы решили обезопасить шутников и показать, как не нужно шутить над людьми, потому что от таких розыгрышей смешно только им.

Еще мгновение, и женщина бы получила отменный апперкот

Надеемся, что парень не сломал себе шею

Этот юнец получил по заслугам

Тот случай, когда юмор путают с цинизмом

Обмануть такое ожидание — кощунство

За такую шутку можно поплатиться здоровьем

Весельчак за сорок

Настоящий друг

Наконец-то это кто-то сделал

Вместо ботокса

Шутка ценою в плиту

Без комментариев

С праздником юмора! Главное – сделайте так, чтобы люди не страдали от ваших шуток.