Первое апреля ждут юмористы. В этот день они хотят разыграть своих близких людей. Мы решили обезопасить шутников и показать, как не нужно шутить над людьми, потому что от таких розыгрышей смешно только им.
Еще мгновение, и женщина бы получила отменный апперкот
Надеемся, что парень не сломал себе шею
Этот юнец получил по заслугам
Тот случай, когда юмор путают с цинизмом
Обмануть такое ожидание — кощунство
За такую шутку можно поплатиться здоровьем
Весельчак за сорок
Настоящий друг
Наконец-то это кто-то сделал
Вместо ботокса
Шутка ценою в плиту
Без комментариев
С праздником юмора! Главное – сделайте так, чтобы люди не страдали от ваших шуток.
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