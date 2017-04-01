В прошлом году "Барнаульский пивоваренный завод" был признан лидером в сфере охраны труда. Именно поэтому честь принять участников городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, куда входят депутаты, представители администрации города, а также представители крупнейших предприятий региона, выпала генеральному директору предприятия Алексею Рыбникову.

Опыт завода в данном направлении был отмечен высокими гостями комиссии. По словам Александра Пугача, председателя городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, на предприятии видна высокая культура производства и забота о работниках.

"У нас на заводе безопасность труда обеспечивается со стороны руководителей всех рангов. В 2016 году порядка 30 миллионов рублей было вложено как в технику безопасности, подготовку и переподготовку кадров, так и в лечебно-профилактическое обслуживание, приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также иные направления охраны труда. В целях улучшения условий труда на предприятии постоянно проводится контроль на всех этапах производства и на каждом рабочем месте", — заявил генеральный директор "Барнаульского пивоваренного завода" Алексей Рыбников.

Как отметил Александр Локтев, директор по стратегии предприятия, охрана труда является стратегически важным направлением работы на заводе:

"Это гарантия безопасности каждого работника, а люди для нас самый важный ресурс. На заводе развивают особые социальные гарантии, чем мы гордимся – ведь для нас социальные гарантии – это традиция".