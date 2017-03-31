Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Медведев подписал постановление, согласно которому теперь единый билет в Крым можно купить не за 45 дней, как было раньше, а за 60. Речь идет о направлении в семь городов полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта.

Это постановление опубликовано на сайте правительства России.

"В частности, установлено, что оформить единый билет теперь можно за 60 дней (ранее было 45 дней) до планируемой даты поездки в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), на сайте ОАО "РЖД". Единый билет можно приобрести одновременно с оформлением или представлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позднее чем за 24 часа до отправления автобуса", – сказано в документе.

Это правило будет действовать в предстоящем летнем туристическом сезоне, который начнется 30 апреля, а закончится 30 сентября.