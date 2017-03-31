Фото: dorinfo.ru

Количество подтопленных паводковыми водами участков дорог в Алтайском крае возросло до трех.

Как сообщили в Алтайавтодоре, переливы воды через проезжую часть зафиксированы в Локтевском, Шипуновском и Усть-Калманском районах.

Подтопления произошли на дорогах Усть-Калманка — Кабаново — Новобураново – Березовка, Шипуново — Краснощеково – Курья, Кировский — Александровка – Павловка.

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"Организовано круглосуточное дежурство оперативных дорожных служб и установлены предупреждающие дорожные знаки. Движение на данных участках дорог осуществляется в режиме ограниченного пропуска. Организовано взаимодействие с ГИБДД, выставлены посты ДПС", — добавляют в дорожном ведомстве.

В связи с началом первой волны паводка дорожные службы Алтайского края переведены в режим повышенной готовности.



