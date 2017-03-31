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Житель Барнаула получил штраф в размере трех тысяч рублей за то, что прицепил к квадрокоптеру видеокамеру и отправил к административному зданию по проспекту Социалистическому. Об этом сообщает пресс-служба Барнаульской транспортной прокуратуры.

Летательный аппарат продержался в воздухе порядка десяти минут. "О цели запуска беспилотного летательного аппарата, снаряженного видеокамерой, рядом с административным зданием правонарушитель предпочел не распространяться", — сказано в сообщении ведомства.

Барнаулец не смог предоставить план полета квадрокоптера и разрешение на полет, поэтому прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье "Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства".