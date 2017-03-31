Фото: ogirk.ru
Житель Барнаула получил штраф в размере трех тысяч рублей за то, что прицепил к квадрокоптеру видеокамеру и отправил к административному зданию по проспекту Социалистическому. Об этом сообщает пресс-служба Барнаульской транспортной прокуратуры.
Летательный аппарат продержался в воздухе порядка десяти минут. "О цели запуска беспилотного летательного аппарата, снаряженного видеокамерой, рядом с административным зданием правонарушитель предпочел не распространяться", — сказано в сообщении ведомства.
Барнаулец не смог предоставить план полета квадрокоптера и разрешение на полет, поэтому прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье "Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства".
Комментарии
маразм
точно маразм. до этого на амике (как раз в период действия запрета на полеты!) выкладывались фотографии полета квадрика над зданием краевой администрации... сейчас же полеты не требуют уведомления и не запрещены!
На балтийской 2 нет горячей воды, собаку надо мыть..
Пусть лижит.
Власти сыкуют,что их запалят чем они там занимаются.
В следующий раз расстрелять с крыши здания администрации из снайперской винтовки.И квадрокоптёр и его владельца.Хорош миндальничать с навальнятами.
Коренной житель АК, про случай в Волгодонске в курсе?
Разлетались понимаешь ли.... Не документов не разрешений. Вот упадет кому на голову это вам не голубинные какашкикто отвечать будет???
Краевую админку с Сахарова снимал что ли?
А что на крыше администрации УЖЕ сидят снайперы? Что уже ТАК страшно властьимущим?
Конечно,сидят.Четверо на каждую сторону.
Проверь сам.Если не жалко денег на квадрокоптёр и своих родителей.
то 17:46 31 марта 2017 г. 17:25 Проверь сам.Если не жалко денег на квадрокоптёр и своих родителей. --- не каждый может смотреть в будущее
а запуск игрушечного вертолёта или бумажных самолётиков во дворе тоже будет квалифицироваться как "Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства"?