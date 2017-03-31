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Взрыв произошел в автомобиле, в котором находился полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш. ЧП произошло в пятницу, 31 марта, в Центральном районе Мариуполя. Полковник погиб, пишет ТАСС.

Сейчас силы правоохранительных органов направлены на то, чтобы найти виновных в этом убийстве. Пока неизвестно, есть ли еще пострадавшие при взрыве.

На месте ЧП работает полиция, идет опрос свидетелей инцидента. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила в связи с подрывом автомобиля уголовное дело по статье "Теракт".