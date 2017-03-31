Фото: dnepr.com
Взрыв произошел в автомобиле, в котором находился полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш. ЧП произошло в пятницу, 31 марта, в Центральном районе Мариуполя. Полковник погиб, пишет ТАСС.
Сейчас силы правоохранительных органов направлены на то, чтобы найти виновных в этом убийстве. Пока неизвестно, есть ли еще пострадавшие при взрыве.
На месте ЧП работает полиция, идет опрос свидетелей инцидента. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила в связи с подрывом автомобиля уголовное дело по статье "Теракт".
Комментарии
И снова Темнейший
А кто у тебя Светлейшый?
Око за око,зуб за зуб.Кто следующий?
Давно пора СБУ приструнить, обнаглели от безнаказанности.
снова Россия виновата